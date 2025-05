Ponferrada coloca la primera placa de la 'Ciudad del Dólar'

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 5 de mayo 2025, 12:48 Comenta Compartir

Ponferrada inició este lunes, 5 de mayo, su proyecto de promoción de la 'Ciudad del Dólar' con la colocación de la primera de las placas identificativas de lugares relacionados con aquel período de bonanza de la capital berciana, a mediados del siglo XX. Esa primera placa ya luce en la entrada del antiguo y famoso Hotel Madrid, ubicado en la avenida de La Puebla.

El Ayuntamiento comienza así a desarrollar una iniciativa que se prolongará por dos años, en la que además de colocar placas, se publicará un libro, se señalizará una ruta literaria o se prevé la celebración de una feria de carácter nacional.

«Hoy se da inicio con este hito, la colocación en la fachada de este inmueble que conformó y configuró, con su personalidad propia, esta Ponferrada conocida como la Ciudad del Dólar. Es muy importante recuperar y conocer nuestro pasado, no solo a nivel patrimonial sino con los inmuebles, como los de esta calle, que recogen aquel legado», dijo el alcalde de la ciudad, Marco Morala. «Algunos tienen una arquitectura impresionante y única y merecen ser conservados y conocidos, puestos en valor», siguió.

El regidor recordó que aquel período, los años 40 y 50 del siglo XX, fue muy importante por el crecimiento de industrias relacionadas con el carbón, el wolfram y el ferrocarril y lamentó «que no haya dejado más sustento cultural y más economía». «Es importante darlo a conocer a las generaciones actuales», afirmó en declaraciones a Ical.

Morala también explicó que van a trabajar para que este nuevo emblema, creado para promocionar este proyecto, sea «reconocido por todos» como símbolo «de un período interesante, más allá de otros».

Juanito Valderrama o Lola Flores

En este hotel se alojaron personas emblemáticas de aquellos años, como el cantante Juanito Valderrama, quien, precisamente, escribió en él su canción 'El Emigrante', según recordó el alcalde. «Quizá en las listas de Spotify no sea una de las más escuchadas, o sí, no lo he comprobado, pero fue una canción que recogió un sentimiento de una Ponferrada y una España de postguerra, que sufría por todas sus heridas por ese desastre que fue la Guerra Civil». También se alojó en una de sus habitaciones Lola Flores.

Por su parte el teniente de alcalde y concejal de Turismo, Iván Alonso, hizo hincapié en que en esa avenida de La Puebla y su entorno se ubicaban los locales de ocio más importantes de la ciudad. «Tenemos esa deuda histórica desde el punto de vista turístico porque no es una calle visitada y queremos que lo sea. Queremos que La Puebla, el Temple y todo el entorno de lo que fue la Ciudad del Dólar. Todos estos iconos, junto a los poblados, que se van a poner en valor para que todos los conozcan», señaló.

Por su parte el presidente dela Delegación de Ponferrada del Colegio de Arquitectos de León, Jesús Gorostiza, destacó la impresionante arquitectura de la época. «Este edificio es de un estilo racionalista, que recuerda a los puertos deportivos, no es simétrico, no tiene antepechos. Tenemos otros edificios en esta calle que son una maravilla, muchos de ellos de José Martínez Mirones, que fue arquitecto municipal», indicó.

El proyecto continuará con la colocación de nuevas placas en lugares que fueron importantes en esa 'Ciudad del Dólar'.

