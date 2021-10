El PP de Ponferrada agradece a la Junta la subvención para señalizar el Castillo

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, agradeció al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, su «compromiso» con la ciudad después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde a una subvención de 100.000 euros para financiar el proyecto de señalización, innovación e interpretación integral del Castillo de los Templarios. «El presidente Mañueco acredita que el compromiso verdadero se muestra con ayudas y no con palabrería vacía de contenido y presupuesto», subrayó Morala, que consideró que la concesión de esta ayuda « evidencia la distinta forma de proceder de unos y otros», en referencia al Gobierno.

En ese sentido, el portavoz 'popular' insistió en que «la diferencia con el Gobierno socialista de Sánchez es que estos proyectos, terminan saliendo adelante y a los del Gobierno ni se les espera ni serán posibles, en atención a su inexistencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)». Morala reprochó una vez más al alcalde, Olegario Ramón, su « desidia» a la hora de solicitar proyectos a las administraciones superiores del mismo color «porque no quiere molestar a los suyos». «A los gobiernos no se les molesta por pedir lo que legítimamente corresponde o necesita Ponferrada, al menos el presidente Mañueco no lo ve así», señaló.

Tras destacar el «valor dinamizador» del patrimonio y el turismo, Morala instó al Ejecutivo central a «tomar ejemplo» y reclamó ayudas para cuestiones que dependen directamente del Estado, como la mejora de las autovías y de las líneas férreas a su paso por la comarca o el impulso a la actividad de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden). «Basta recordar que la subvención de hoy de la Junta equivale a lo que Sánchez tiene previsto gastar en la autovía entre Ponferrada y Ourense para darse cuenta de la dimensión del agravio comparativo que nos hace el Gobierno socialista ante el silencio cómplice de Olegario Ramón», concluyó.