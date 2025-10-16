leonoticias - Noticias de León y provincia

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en la reunión con la presidenta de la AECC, María Ángeles Martín.

Ponferrada y la AECC elaborarán un calendario de actuaciones conjuntas para 2026

Habrá campañas de formación y prevención en distintas zonas del municipio

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:27

El Ayuntamiento de Ponferrada y la Asociación Española contra el Cáncer comienzan a trabajar en la elaboración de un calendario de actuaciones conjuntas para el próximo año, que incluye campañas de prevención y formación que se llevarán a distintas zonas del municipio.

Así quedó patente en el encuentro que mantuvieron este jueves 16 de octubre el alcalde, Marco Morala y la concejala de Bienestar, Alexandra Rivas, con la presidenta de la asociación en Ponferrada, María Ángeles Martín, y otras responsables del colectivo, con motivo de la próxima celebración del Día del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho'.

La entidad presentó el material y las actividades que se van a desarrollar en Ponferrada para sensibilizar y apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad, que incluyen la instalación de mesas informativas el próximo lunes, 20 de octubre, en la plaza Lazúrtegui y el Hospital del Bierzo.

Además las asociaciones de comerciantes de la ciudad han decorado sus escaparates de color rosa para sumarse a la campaña y mostrar su apoyo.

El alcalde agradeció la labor «constante e incansable» de la asociación y reiteró el compromiso del Ayuntamiento con las iniciativas que promueven, incidiendo en la magnífica atención que prestan a los pacientes oncológicos y sus familias.

