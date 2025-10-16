Ponferrada y la AECC elaborarán un calendario de actuaciones conjuntas para 2026 Habrá campañas de formación y prevención en distintas zonas del municipio

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en la reunión con la presidenta de la AECC, María Ángeles Martín.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 16 de octubre 2025, 17:27

El Ayuntamiento de Ponferrada y la Asociación Española contra el Cáncer comienzan a trabajar en la elaboración de un calendario de actuaciones conjuntas para el próximo año, que incluye campañas de prevención y formación que se llevarán a distintas zonas del municipio.

Así quedó patente en el encuentro que mantuvieron este jueves 16 de octubre el alcalde, Marco Morala y la concejala de Bienestar, Alexandra Rivas, con la presidenta de la asociación en Ponferrada, María Ángeles Martín, y otras responsables del colectivo, con motivo de la próxima celebración del Día del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho'.

La entidad presentó el material y las actividades que se van a desarrollar en Ponferrada para sensibilizar y apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad, que incluyen la instalación de mesas informativas el próximo lunes, 20 de octubre, en la plaza Lazúrtegui y el Hospital del Bierzo.

Además las asociaciones de comerciantes de la ciudad han decorado sus escaparates de color rosa para sumarse a la campaña y mostrar su apoyo.

El alcalde agradeció la labor «constante e incansable» de la asociación y reiteró el compromiso del Ayuntamiento con las iniciativas que promueven, incidiendo en la magnífica atención que prestan a los pacientes oncológicos y sus familias.