La plantilla de la limpieza viaria de Ponferrada no descarta llegar a la huelga por la actitud de FCC

Los trabajadores de la plantilla del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria de Ponferrada protagonizaron este viernes una nueva concentración en la plaza del Ayuntamiento en protesta por la actitud de la empresa concesionaria, FCC, en relación a la modificación «unilateral» de dos artículos del convenio colectivo en vigor y a su negativa a negociar un convenio local.

«La empresa nos ha quitado nuestro dinero y nuestras condicones laborables y no lo vamos a permitir, nos han quitado un servicio de domingos y festivos el cual realizábamos toda la plantilla, un 'correturnos', la cuantía mensual era sobre 150 euros y no lo vamos a permitir, encima en vísperas de navidades casi no tenemos ni para los regalos de los niños y no puede ser, era un derecho nuestro y no están haciendo nada para cambiar la situación», explicó Javier Gómez, presidente del comité de empresa.

En ese sentido, también denunciaron la falta de respuesta del Ayuntamiento de Ponferrada, al que habían pedido que interviniera o bien sancionando a la empresa o bien rescindiendo el contrato. «No se ha puesto nadie en contacto con nosotros para explicarnos la situación, qué situación están tomando, nadie habla con nosotros y estamos a la espera, tienen tiempo de reacción», indicó Gómez.

En cuanto a la negociación del convenio, el presidente del comité aseguró que la empresa se niega a negociar ningún convenio local, emplazando a los trabajadores al provincial «y eso conlleva que nos vuelven a quitar de un plumazo todos los derechos adquiridos en 2017».

La próxima reunión negociadora tendrá lugar a mediados de enero, pero la plantilla no cree que FCC vaya a cambiar de postura «y nosotros nos negamos en rotundo a negociar desde un convenio provincial». Así, no descartan llegar a una huelga indefinida. «Si tenemos que parar vamos a parar, lo tenemos clarísimo, pero lo tenemos claro toda la plantilla, no nos puede volver a arrebatar nuestros derechos», concluyó el representante de los trabajadores.