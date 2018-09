Los pedáneos llaman a la unión de los grupos políticos para impulsar las inversiones en los pueblos de Ponferrada

Los pedáneos del municipio de Ponferrada hicieron hoy una llamada a los grupos políticos municipales para impulsar las inversiones en los pueblos de Ponferrada. Una invitación que tuvo lugar coincidiendo con la celebración del acto institucional con los presidentes de Juntas Vecinales del municipio coincidiendo con el Día de la Encinina.

La alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, destacó la importancia de un acto que sirve para «hacer un homenaje a nuestras pedanías, a los pueblos y a nuestra Ponferrada rural, porque no hay que olvidarnos de donde venimos», indicó. A su juicio, Ponferrada sin los pueblos «no tiene razón de ser» dado que «la riqueza gastronómica, paisajística y humana, sobre todo, son esos 36 núcleos de población que tiene el municipio», subrayó.

La primera edil se unió también a la llamada de los pedáneos para reclamar el apoyo de la oposición a la hora de permitir con su apoyo las inversiones en obras en los pueblos teniendo en cuenta la situación de bloqueo presupuestaria de las arcas municipales ante el rechazo a los presupuestos. En este sentido lamentó que el «esfuerzo inversor» de un millón de euros previsto para este año «no ha podido ser» por lo que avanzó que el equipo de gobierno intentará acometer actuaciones con remanentes de tesorería -el lunes se convocará la comisión- aún consciente de la dificultades existentes «porque la Intervención nos dice que no está previsto en la ley y que sin cuentas no se puede invertir en ningún capítulo de medio rural».

Merayo reconoce que «tenemos un verdadero problema ahí» por lo que no dudó en apelar a la Virgen de la Encina «a ver si nos ayuda porque hay pedanías que tienen muchas necesidades». «Que nos dé un poquito de sensatez y que seamos todos capaces de mirar hacia adelante y sobre todo de mirar por los ponferradinos y que entre todos seamos capaces de aparcar esas diferencias o esos legítimos intereses de partido porque queda mucho tiempo para las elecciones y no se puede tener Ponferrada parada durante ocho meses».

Asegura que como regidora «es una desesperación tener dinero ahí, nada menos que 15 millones de euros en líquido y no poderlo invertir».

«Los pueblos no pueden esperar»

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, suscribió las palabras de alcaldesa y también su llamamiento a los grupos de la oposición para salvar una situación que mantiene bloqueadas las inversiones porque «ahora es un auténtico jardín burocrático lo que hay que hacer y los pueblos no pueden esperar». Entiende que «si no hay presupuestos no hay inversión» por lo que se no se podrán acometer obras tan necesarias como el refuerzo de la ladera de la carretera de Peñalba de Santiago para evitar nuevos desprendimientos así como la nueva fase de las obras de urbanización de calles en Montes de Valdueza, entre otras.

«Estamos como estamos y a ver si a finales de este mes puede haber una solución», señaló Alonso que no dudó en reclamar al resto de grupos municipales «a que tengan un sentido de responsabilidad» aún consciente de que no va a poder destinarse a inversiones en las pedanías el presupuesto de un millón de euros previsto en los presupuestos «pero por lo menos vamos a intentar poner unas soluciones y poder hacer algo porque ahora no se puede», concluyó.