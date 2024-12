El pedáneo de Santo Tomás exige a Roldán una explicación «lo antes posible» sobre el escape

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 16 de diciembre 2024, 17:13 | Actualizado 17:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El pedáneo de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, exige a la dirección de Aceros Roldán que dé explicaciones «lo antes posible» sobre las causas que provocaron un nuevo escape el miércoles 11 de diciembre en las instalaciones de la planta situada en la localidad.

El también concejal de Medio Ambiente ha manifestado su malestar por el silencio del director de la acerera ante los reiterados intentos por buscar una respuesta a lo sucedido, más allá de la información que pudo obtener por parte de los sindicatos, que achacaron la situación a un error en una mezcla de agua oxigenada que hace que cambie el color del vapor que salió por las chimeneas.

«Llamé a la secretaria del director y me dijo que él estaba de vacaciones y que no me podía informar, entonces le di mi número de teléfono diciéndole por favor que me llamara cuando pudiera y no he tenido respuesta», explica Fernández.

El edil lamenta la actitud de la nueva dirección de Roldán, un malestar que comparten también los vecinos, asegura, cuando «la relación con la Junta Vecinal siempre ha sido buena y correcta en los 21 años que llevo como pedáneo», remarca.

Recuerda en este sentido como la anterior directiva de la acerera «siempre nos informaba de las causas cuando ocurría algo así», por ello confía en que «se siga manteniendo una relación fluida y que en lo más breve posible se pongan en contacto conmigo para explicarme qué ha ocurrido por boca de la directiva de Roldán».

Por su parte, desde la dirección de la acerera de Santo Tomás de las Ollas han explicado a este periódico que no van a emitir «ningún comunicado» sobre las causas del incidente y han indicado, además, que cuando se produjo el director no estaba de vacaciones sino «en una viaje de negocios».

Temas

Ponferrada

Contaminación