El pedáneo de Montes sobre el argayo: «Cayó mucho material, igual 200 toneladas»

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 6 de febrero 2025, 08:14 Comenta Compartir

Manuel Gancedo es el pedáneo de Montes de Valdueza, la localidad ponferradina que este miércoles, 5 de febrero, vio como un argayo sepultaba durante unas horas la carretera de acceso al pueblo sin ocasionar daños personales.

Él había pasado con su coche a las siete de la mañana, poco antes de que el talud de la zona conocida como La Cantera se desplomara sobre la calzada en el paraje que los vecinos han bautizado con el nombre de El Castaño Blanco. «Nos sorprendió a todos que se derrumbara justo ahí», señala.

Aunque el presidente de la junta vecinal logró pasar sin problemas a las 8.15 horas ya no pudo hacerlo el taxi que transporta a las escolares a sus clases. «Vino el taxi a recogerlas y ya llamó por teléfono a la madre que se había derrumbado y que no podía pasar, que se las bajara hasta aquí y se las bajó y luego pasaron andando, las cogió el taxi otra vez y marcharon para abajo», relata.

Gancedo asegura que en el vial de acceso a Montes de Valdueza sí se había producido algún derrumbe pero nunca en la zona donde la montaña cayó este miércoles, 5 de febrero. «Nunca dio problemas y nunca se derrumbó, nunca se vio cosa así rara», apunta.

Sí es verdad que los vecinos hacía años que observaban «que estaba la piedra colgada», pero era para ellos una estampa habitual en el subir y bajar con sus vehículos y no creían que pudiera llegar a ocasionarles problemas. «Como era piedra caliza no tenía peligro, simplemente no daba la sensación de que se pudiera desprender pero se desprendió», dice el pedáneo.

Tras tener noticia del argayo desde la pedanía dieron aviso a la Diputación «e inmediatamente subieron los de mantenimiento», resalta el presidente de la junta vecinal de Montes de Valdueza, que destaca y agradece a la par la rápida actuación. «Fueron los que vinieron aquí con una máquina, estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y ya nos dieron paso».

El pedáneo no salía de su asombro al comprobar la gran cantidad de piedras y tierra que se desplomaron sobre el asfalto. «Bajó mucho material, igual 200 toneladas, que se dicen bien pero se cargan mal», subraya. «Es una pena porque hay un terraplén de roca caliza que tiene unas vetas del demonio y se han caído unos peños a la carretera que igual pesan 60 o 70.000 kilos, son faraóicas, pero bueno gracias a Dios no pasó nada, ahora ya lo tenemos preparado para pasar», remarca.

«Estas cosas siempre inquietan»

Manuel Gancedo se felicita de que todo haya quedado finalmente en un susto porque afortunadamente «no pasó nada, no cogió a nadie», aunque reconoce que «susto siempre nos da porque estas cosas nos inquietan mucho pero vinieron rápido a solucionar el problema».

Los operarios de Diputación han limpiado el derrumbe de la calzada lo que permite el paso de vehículos por el vial. Asimismo, han colocado vallas y la correspondiente señalización. «Un coche pasa perfectamente, un minibus sin problema ninguno y un camión también porque hay tres metros libres», indica el pedáneo.

Gancedo reconoce que todavía «hay mucho material que hay que retirar», pero tiene claro que lo importante también es acometer los trabajos necesarios para fijar la montaña y evitar así nuevos desprendimientos. «Hay que consolidar el talud porque sino se va a seguir cayendo constantemente», concluye.

Temas

Ponferrada

Infraestructuras