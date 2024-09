Una pareja se enfrenta a siete años y medio de cárcel por fraude a la Seguridad Social con un entramado de empresas

Leonoticias León Domingo, 1 de septiembre 2024, 14:40 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Una pareja se enfrenta a siete años y medio de cárcel cada uno por idear un entramado de empresas para, supuestamente, eludir sus obligaciones de pago de cuotas a la Seguridad Social, con una deuda de más de medio millón de euros. Los acusados se sentarán en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo este jueves, según ha podido saber Europa Press.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, ambos crearon un entramado de seis empresas, dos de ellas con sede en Lugo y el resto en Ponferrada. Las sociedades, en activo entre diciembre de 2013 y mayo de 2019, se dedicaban a la misma actividad y se producía entre ellas trasvase de bienes.

Además de tener domicilios fiscales «ficticios» y de no pagar las cuotas a la Seguridad Social, en algunos casos, sus responsables no presentaron las cuentas. En total, la Fiscalía cifra en 558.917 euros las cuotas no satisfechas.

Para evitar que se ejecutara la deuda, sostiene el ministerio público, los acusados adquirían bienes inmuebles y vehículos a nombre de sus hijos menores de edad.

La Fiscalía los acusa de un delito de defraudación a la Seguridad Social y un delito de insolvencia punible, y pide para cada uno 7 años y medio de prisión. También reclama el pago de multas por importe de casi 6.000 euros, además de la indemnización a la Seguridad Social por el total de cuotas no pagadas más intereses.