Pacientes de Reumatología se sienten «abandonados» por Sanidad ante la falta de profesionales

La Plataforma por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana se concentró este jueves en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, donde ha iniciado una recogida de firmas, para exigir a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y a la gerencia del Hospital El Bierzo la contratación de profesionales para atender el servicio de Reumatología.

Y es que en la actualidad una sola reumatóloga está atendiendo este servicio, después de la marcha de otra profesional. Por tanto, «no da abasto» para atender a los más de 80 pacientes que están a la espera de consultas, analíticas o algún tipo de control para sus tratamientos que, en muchos casos, son experimentales y requieren revisiones periódicas.

«Es necesario tomar medidas urgentes porque la situación que tienen estos enfermos no puede esperar más», apuntó Plácido Martínez, portavoz de la plataforma.

De hecho, hay pacientes que llevan un año esperando una revisión y lo único que pueden hacer es acudir al médico de cabecera, que tampoco puede hacer nada por ellos más que pedir analíticas. Y para las primeras consultas la espera se eleva hasta el año y medio como mínimo. «Hay gente muy mal, sin analíticas, sin revisiones y yo creo que ya es justo. Es una sanidad pública que pagamos todos y estamos vendidos completamente», apuntó Auri, una de las afectadas por la falta de profesionales.

Ampliar Recogida de firmas para exigir más reumatólogos. César Sánchez

«Abandonada y desatendida»

Tina González sufre artritis reumatoide, tiene un tratamiento agresivo y lleva un año sin asistir a ninguna consulta. Es paciente desde hace 20 años y debido a la falta de atención médica de los últimos meses, se encuentra «muy cansada, he tenido brotes, las manos las tengo tullidas, me duelen las rodillas». Ya ha puesto dos reclamaciones «y me han dicho que la tercera, si la quiero poner, tiene que ser en los juzgados, pero yo no tengo dinero para ir a los juzgados», indicó. Con todo ello, se siente «abandonada y desatendida», ya que ha pasado de ecografías y analíticas cada tres o seis mesas a nada.

Otro caso similar es el de María José Gómez, que tiene un tratamiento experimental que nadie le controla. De hecho, lo tuvo que abandonar por recomendación de un cirujano de León, por tanto no está atendida de su enfermedad, a la que se le suma la falta de un riñón. Por ello, los viajes a Urgencias son «cada dos por tres» y su médico de cabecera «no puede hacer nada, me dice que ponga quejas y ya llevo como siete u ocho, aunque las contestaciones siempre son las mismas, que lo van a intentar resolver lo antes posible». «A mí eso no me vale», aseguró indignada por la situación y espera que el profesional que venga «lo haga para todos los días de la semana.

Esperanza Orozco está en la misma situación que Tina y María José. Ella sufre artritis soriática y está con medicación, pero «no me han hecho analíticas ni revisiones y mi médico de cabecera solo me puede hacer analíticas». Por ello, pide que pongan un profesional «porque están jugando con nosotros como si fuéramos conejillos de indias».

Ramón: «Que cese el maltrato a la sanidad berciana»

El alcalde en funciones de Ponferrada, Olegario Ramón, también se sumó a la protesta y aseguró que conoce «muy bien» las circunstancias de estos enfermos que, en muchos casos, «son enfermedades autoinmunes, son enfermedades crónicas, es decir, de por vida, por lo tanto tienen que tener revisiones cada cierto tiempo y además son revisiones que, en este caso más que nunca, necesitan de un verdadero especialista».

Por ello, pidió que, más allá de «echar culpas» al Gobierno central «como hacen los procuradores autonómicos del PP y de Vox» y «de decir que no hay médicos y de justificar todo lo injustificable», «cese el maltrato» a la sanidad berciana y que se dote al Hospital El Bierzo de más plazas de Reumatología «para cuidar de la gente, que es la obligación principal de un servidor público».