Otero de Toral pedirá responsabilidades a la ex pedánea si les condenan por anular el contrato de una planta solar

Los vecinos de Otero de Toral reclamarán responsabilidades personales y patrimoniales a la ex pedánea Josefa Garnelo Méndez si la Junta Vecinal resulta condenada a pagar compensaciones económicas a Coral Renovables (Grupo Edora) por la nulidad del contrato de cesión de aprovechamiento de bienes comunales para el establecimiento de la planta fotovoltaica Compás II en terrenos de las juntas vecinales de Otero y Toral de los Vados, así como en terrenos particulares. Y es que la empresa ha interpuesto un procedimiento contencioso administrativo contra esa decisión de anular el contrato tras el dictamen favorable y vinculante del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Así, los vecinos manifestaron su intención de reclamar a la ex pedánea cualquier gasto, daño o perjuicio que sufra la Junta Vecinal derivado del contrato que tramitó y firmó con Coral Renovables. «Fina actuó a espaldas de los vecinos y negándonos la información a que teníamos derecho. Y, cuando se hizo patente nuestra oposición frontal al proyecto fotovoltaico, siguió adelante convocando una mesa de contratación ilegal y adjudicando el contrato a una empresa que no reunía las condiciones exigidas por el pliego de condiciones. Por mucho que ahora aluda a la responsabilidad de la secretaria de la Junta Vecinal, fue ella la que tomó las decisiones y provocó las irregularidades», aseguraron. Además, aseguraron que la primera «incumplidora», algo que deja claro el dictamen del Consejo Consultivo, ya que la empresa «no reunía las condiciones del pliego pero que quede claro que como vecinos reclamaremos a Fina cualquier daño, perjuicio o molestia que sufra la Junta Vecinal a consecuencia del contrato ilegal que firmó en contra de la voluntad casi unánime de los vecinos de la pedanía».

Con todo ello, la Junta Vecinal de Otero de Toral manifestó estar tranquilos, puesto que el Consejo Consultivo «está integrado por expertos juristas con un prestigio profesional que está fuera de toda discusión y aunque la demanda de Coral Renovables SL ataca directamente al dictamen del Consejo Consultivo, su solidez jurídica es incuestionable». A su vez, afirmaron estar muy sorprendidos porque la demanda achaca la nulidad del contrato a temas políticos. «Siempre hemos dicho que esta Junta Vecinal surgida de la moción de censura 2021 está al margen de ideologías y de intereses partidistas, y de hecho no nos presentamos a la reelección. Nuestro único interés era y es gestionar la pedanía de forma transparente y evitar la construcción de una planta fotovoltaica contra la voluntad mayoritaria de los vecinos de la pedanía», añadieron y afearon a Coral Renovables SL que diga en su demanda que la Junta Vecinal no ha devuelto el dinero del contrato y reclame unos presuntos daños y perjuicios que no cuantifica porque no los ha sufrido. «Lo primero que hizo la Junta Vecinal tras la declaración de nulidad del contrato fue requerir a Coral Renovables para que indicara un número de cuenta para devolverle el dinero del contrato declarado nulo y Coral Renovables SL no se dignó a responder», aseguraron.

Los integrantes de la Junta Vecinal de Otero se reafirmaron en su intención de seguir luchando contra la instalación del parque fotovoltaico, a pesar de que les queda poco más de un mes para cesar con corporación. «Seguiremos en la lucha contra el futuro parque fotovoltaico porque, aunque no tenemos conocimiento oficial, nos consta fehacientemente que la Junta de Castilla y León ha concedido la autorización previa al parque Compás II, con algunas limitaciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental y con la exclusión de la zona ocupada por el parque fotovoltaico de Cosmos, por lo que el riesgo de expropiación de terrenos comunales y privados por la instalación del parque y las líneas de evacuación sigue ahí», apuntaron

Por su parte, la asociación de vecinos de Otero emplazó a los vecinos de las pedanías colindantes afectados por las líneas de evacuación a no cejar en la lucha contra planta fotovoltaica. «La declaración de nulidad del contrato es una parte de la solución del problema, pero solo una parte. El riesgo sigue existiendo mientras siga la tramitación administrativa ante las autoridades autonómicas y más tarde ante el Ayuntamiento de Toral de los Vados, por lo que no podemos relajarnos. Están en juego nuestro futuro y el futuro del Bierzo», concluyeron.