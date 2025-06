La Once deja 175.000 euros en Ponferrada: «Me alegro muchísimo por la gente» El vendedor, Rogelio Álvarez, repartió la suerte en cinco boletos en el sorteo del cupón diario de este miércoles, 25 de junio, en el puesto de venta situado en el entorno del mercado de abastos

El vendedor de la Once, Rogelio Álvarez, en su puesto de venta situado en la calle Ancha de Ponferrada.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 26 de junio 2025, 13:11

El sorteo del cupón diario de la Once ha dejado un premio de 175.000 euros en Ponferrada. Fue en el sorteo celebrado este miércoles, 25 de junio.

El vendedor Rogelio Álvarez fue el encargado de repartir la suerte en cinco boletos del número agraciado, el 27023, premiados con 35.000 euros cada uno. Lo hizo en el puesto de venta ubicado en el entorno del mercado de abastos, en el cruce de la plaza del Cristo y la calle Juan de Lama, donde la popular tienda Valfer.

«Estoy muy contento por haber dado el premio y me alegro muchísimo por la gente que se lo ha llevado», señalaba este jueves, 26 de junio, desde su puesto habitual en la calle Ancha, en la zona alta de la ciudad.

La casualidad quiso que el premio de 175.000 euros lo repartiera en el punto al que se desplazó este miércoles, 25 de junio, y que habitualmente ocupa otro compañero que estaba de vacaciones, Rufino Álvarez, también tocado por la varita mágica de la suerte y que ha repartido jugosos premios en la ciudad.

Rogelio Álvarez no se ha podido estrenar mejor en su desembarco en la Once donde solo lleva trabajando cuatro meses, todo ello teniendo en cuenta que ha dado premios «pequeñitos» pero este es el más grande que ha dado hasta el momento. «He repartido varios premios de 250 o de 750 euros pero de esa cantidad es el primero», apunta.

Sin pistas de los agraciados

De momento, no sabe quiénes pueden ser las personas que han resultado agraciadas con los 35.000 euros por boleto porque ninguna de ellas se ha puesto en contacto con él. «Todavía no sé, porque era muchísima gente y tampoco sé a quién», indica este vendedor de la Once teniendo en cuenta que el día de venta coincidió con la celebración del mercado semanal de los miércoles que atrae a mucha más gente a la ciudad.

No obstante, para él esto es lo menos importante, asegura al tiempo que se apura a dar la «enhorabuena» a todos los premiados. «Estoy encantando de que haya tocado, muy contento por ellos», y más «en una zona como esta», concluye.