«Nunca, nunca, nunca estaremos en un gobierno en el que esté Coalición por El Bierzo (CB)»

Tarsicio Carballo 'el incombustible' afronta las elecciones municipales del 28 de mayo con las mismas ganas y la energía de las primeras en las que encabezó la candidatura del bercianismo en el año 1983. Una fuerza que le ha acompañado y con la que ahora renovada también lo dará todo «con la misma ilusión o más» en la carrera electoral de 2023 para despedirse y decir adiós como candidato a la Alcaldía en unos comicios en los que el PRB espera conseguir al menos tres concejales. «De ahí para arriba», recalca.

Con una amplia y dilatada carrera política, ¿cuántas elecciones lleva ya a sus espaldas?

Unas cuantas, ya son tantas que no me acuerdo...Desde el año 1983 que fueron las primeras en las que nos presentamos.

Ya llovió...

Sí, llovió un poco, sobre todo aquí en El Bierzo porque las noticias han dado que el Ebro va vacío de agua y aquí el río Sil baja hasta arriba. Por lo menos tengo la suerte que llovió y llueve.

Y con tanta lluvia, ¿todavía uno resiste?

Sí. Yo te voy a decir una cosa, sinceramente después de tantos años tengo la misma ilusión que la primera vez o tal vez y un poco más.

¿De dónde viene esa ilusión?

Del amor que tenemos a esta tierra, a la región del Bierzo, la que realmente ha sido la gran olvidada, la que durante un siglo hemos mantenido a España con miles de millones de toneladas de wolframio, de pizarra, de carbón, de hierro, de plomo de estaño, de millones de megawatios de luz eléctrica, etc, etc, y realmente aquí no ha repercutido absolutamente nada. El amor a esta tierra y el olvido que sufrimos tanto a nivel autónomico como nacional nos lleva a luchar con toda esa ilusión, porque después de contribuir tanto resulta que el señor Aznar y el señor Zapatero se empeñaron en dejarnos sin AVE, hundidos en la miseria, y nosotros, lógicamente tenemos que seguir luchando para conseguir este servicio, para que realmente el área de salud del Bierzo la que más con diferencia tendría que tener más servicios por ser una zona eminentemente minera es la que menos tiene con mucha diferencia en Castilla y León. Queremos luchar para tener los mismos servicios que el resto de las áreas.

¿Cuáles son los ejes del programa con el que se presenta el PRB a estas elecciones?

El programa se resume en tres aspectos. Por un lado, servicios, todos los que nos corresponden y que nos estan hurtando. Que El Bierzo tenga unas buenas vías de comunicación como el AVE, la autovías a Orense y Asturias, aparte de todos los servicios sanitarios, administrativos y universitarios. Trataremos de convertir a Ponferrada en una ciudad agradable y habitable porque en estos momentos tiene las aceras totalmente destrozadas, hay que terminar con este abandono. También lucharemos por conseguir puestos de trabajo porque cuando se cierra una actividad tan importante como la minería lo que se hace es crear los mismos empleos que se destruyeron. Aquí no se ha creado ni uno de los miles que se perdieron con el cierre de la minería de carbón, aunque ya estamos acostumbrados porque cuando gobernaba Felipe González en un día se perdieron 2.500 puestos de trabajo de la minería de hierro y no se creó ni uno solo lo que pasa es que la minería del carbón por aquel entonces absorbió todo.

En cuanto a la lista, ¿qué han querido primar en esta ocasión?

Fundamentalmente la defensa y la fidelidad al bercianismo y apostamos por personas conocidas. Por ejemplo doña Cándida, una persona muy querida en la zona alta que es la que tuvo el bar Suiza, la que le entregó una tortilla a la reina cuando visitó Ponferrada. De número dos, sigue la actual concejala, María Arias, y el número tres el secretario general. En líneas generales gente afín al bercianismo, que es lo que nos interesa.

¿Qué valoración realiza de la actual legislatura en la que el apoyo de su partido ha sido fundamental para sacar adelante cuestiones tan importantes como los presupuestos?

Nosotros en esta legislatura, cuando el tripartito se quedó sin mayoría, como partido responsable y que no andamos con rencor ni con caprichos hemos votado a favor de todo aquello que es bueno para Ponferrada y para El Bierzo y en contra de lo que entendemos que es malo. Yo puedo poner como ejemplo que hemos sido el único partido que votó en contra de la idea ridícula de poner unos huertos al lado de la ribera del río Sil. En Ponferrada lo que nos sobran son huertos, están todos «a poulo» en Columbrianos y en Fuentesnuevas y solo se les ocurre poner unos huertos en las riberas del Sil que deben de ser para pasear y ajerdinadas no para poner huertos. En cuanto al apoyo a los presupuestos, nosotros pedimos una serie de ventajas para Ponferrada y para El Bierzo, se nos han concedido algunas, no todas, por eso no apoyamos pero tampoco podíamos votar en contra porque se nos prometió que se iban a hacer un serie de actuaciones y nos abstuvimos.

¿Estaría dispuesto el PRB a entrar en un posible pacto de gobierno en esta legislatura en el caso de que fuera necesario?

Nosotros entraremos en cualquier pacto de gobierno, pero lo tenemos muy claro, vamos a gobernar con aquel partido que más dé para El Bierzo, aquel partido que nos garantice que la comarca va a tener AVE, que el área de salud del Bierzo va a tener todos los servicios y profesionales suficientes, porque es inaceptable que el mes de agosto de los siete cardiólogos quedase solo uno. Aquel partido que nos garantice que va a haber servicios, el AVE e inversiones para crear puestos de trabajo pues lo apoyaremos. Que lo prometen y luego no lo hacen, pues a los quince días moción de censura, lo tenemos muy claro. No tenemos otro objetivo más que defender esta tierra y defender, insisto, servicios, vías de comunicación y puestos de trabajo.

¿Habría líneas rojas o en qué condiciones pactarían y con qué formaciones?

Si no gobernamos nosotros y de nuestro voto depende como gobiernen otros lo vamos a dar a aquel partido que nos garantice todo lo que exigimos para Ponferrada y El Bierzo. Eso sí, nunca, nunca, nunca estaremos en un gobierno en el que esté Coalición por El Bierzo (CB). Las personas que van en contra de los derechos humanos, que realmente pisotean los derechos fundamentales de una persona, jamás estaremos en un gobierno con ellos.

Suenan estas palabras a resquemor, quizás, como extintos del Partido del Bierzo...

No, no, no, no vamos a estar con gente que no garantiza los derechos fundamentales de las personas. Resquemor ninguno. Hicieron muchísimo daño al bercianismo, lo hundieron, era la tercera fuerza política y estuvimos tres legislaturas como diríamos El Bierzo «a poulo» tanto ellos como nosotros por culpa de ellos porque el partido funcionaba perfectamente pero hicieron auténticas bestialidades, los tuvimos que llevar al juzgado...Un partido serio como el PRB no va a estar en ningún gobierno con ellos.

Una pregunta indiscreta, ¿cuántos años tiene?

No me acuerdo. Hace tanto tiempo que no me acuerdo.

¿Queda Tarsicio Carballo para rato?

Yo creo que no. Habrá que empezar a pensar en abandonar.

¿Serán sus últimas elecciones municipales como candidato?

Parece ser que me obligan a eso.

¿Tiene en miras algún posible sustituto o sustituta?

Eso lo decidiremos en el partido estudiando la posibilidad teniendo en cuenta quién puede ser, quién se presenta y quién realmente garantiza mejor la continuidad de un partido que queremos que sea para siempre.

Un pronóstico para el PRB de cara al 28M...

Llevo desde 1983 en política. En el año 87 sí había un ambiente muy favorable pero no como ahora, jamás he visto el ambiente tan favorable hacia nosotros como ahora en todos los años que llevo presentándome a unas elecciones. Por ello esperamos tener unos buenísimos resultados.

Con cifras sobre la mesa, ¿cuántos concejales aspiran a lograr?

De tres para arriba. El 28 por la noche hablaremos.