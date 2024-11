'Soy Nevenka' se despide de Ponferrada: 4.000 espectadores y seis semanas en cartelera

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 10 de noviembre 2024, 09:29 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

'Soy Nevenka' abandona Ponferrada tras seis semanas en cartelera. Más de 4.000 espectadores han pasado por los cines La Dehesa de la capital berciana para adentrarse en el caso de la exconcejala de Hacienda, Nevenka Fernández, que consiguió en el año 2002 la primera condena en España por acoso sexual contra un político, el exalcalde Ismael Álvarez, ambos del Partido Popular.

La cinta de la aclamada directora Icíar Bollaín ('Maixabel', 'Te doy mis ojos'), que se estrenó en los cines de toda España el pasado 27 de septiembre, no ha decepcionado y ha tenido una buena respuesta también en la taquilla en la capital berciana, la ciudad donde ocurrieron los hechos y donde había creado cierta expectación. «No ha funcionado mal, nos hemos defendido bien y han pasado por el cine más de 4.000 personas», destacan desde los Cines La Dehesa.

Un volumen de espectadores que, no obstante, se ha visto superado por Zamora «por el hecho de haber estado rodada allí», según reconocen desde La Dehesa. Una ciudad cuyos escenarios albergaron la grabación del film sobre el caso Nevenka después de que el Ayuntamiento de la capital berciana no diera luz verde a las autorizaciones solicitadas por el equipo de Bollaín para el rodaje.

El fenómeno de los extras también ha influido en el hecho de que la ciudad que atraviesa el Duero le haya ganado en taquilla a Ponferrada. «La película se rodó allí, salió Zamora por todos los lados, aparte de que hubo muchos extras que suelen ir a verse un par de veces y llevan a alguien que quiere verla, eso ayuda», remarcaron desde los cines de la capital berciana.

«Todo muy tranquilo»

Las proyecciones en la ciudad, que vivió uno de sus momentos históricos más tensos y polémicos tras la denuncia por acoso de la exconcejala de Hacienda contra el exalcalde en el año en el año 2001, se han desarrollado con normalidad.

Cabe resaltar únicamente el momento de tensión vivido el 2 de octubre cuando un hombre de 70 años gritó en la sala frases como «Ismael era muy buen alcalde» o «Te lo tenías merecido» que fueron contestadadas de inmediato por las más de 270 personas que increparon al hombre y se unieron al grito de «Yo sí te creo» en apoyo de Nevenka. También en algunas de las sesiones los asistentes incluso llegaron a despedir la cinta con aplausos.

'Soy Nevenka' ya no está en el top 10 de las películas más vistas en cartelera, teniendo en cuenta que la película se enmarca en la línea de cine social y comprometido de Icíar Bollaín con un circuito distinto al comercial que también influye en los resultados a pesar del gran lanzamiento que ha tenido por parte de la distribuidora. No obstante, la cinta que cuenta los hechos ocurridos en la ciudad donde no pudo rodarse no ha dejado indiferentes a nadie.

'Soy Nevenka' ha recaudado 1.334.00 euros en taquilla en los salas de toda España. La película estará en los cines de la capital berciana, en pases sueltos dos o tres días, durante su última semana del 11 al 17 de noviembre.