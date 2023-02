La negociación del convenio de FCC, en dique seco: la convocatoria de huelga indefinida sigue adelante

«No nos van a engañar más». El comité de empresa de FCC Medioambiente, empresa adjudicataria de los contratos de recogidas de basuras y limpieza viaria de Ponferrada, es rotundo: «No vamos a aceptar un convenio provincial con el que retrocederíamos perdiendo nuestros derechos laborales», indicó el presidente, Javier Gómez.

Una posición que dista muy mucho del «optimismo» manifestado este martes por el representante de la compañía, Xoel Pérez, para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la convocatoria de huelga indefinida en el servicio que arrancará el próximo 13 de marzo, si nada cambia a poco más de un mes vista.

En este escenario, el presidente del comité, Javier Gómez, asegura que la empresa no ha mantenido ningún tipo de contacto con los trabajadores. «No sabemos nada al respecto, no hemos tenido ni una sola reunión y hasta que no veamos esa buena acción por parte de la empresa no nos creemos nada«, indicó. «Llevamos mucho tiempo engañados tanto por el Ayuntamiento como por la empresa y hasta que no veamos movimientos al respecto no nos vamos a creer nada», subrayó.

Desde la parte social lamentan la postura inamovible de la compañía manifestada en el Serla en el que «dijeron que no iban a negociar ningún convenio privado, que nos pasáramos al provincial». Algo que en ningún caso aceptarán. «Nosotros no estamos de acuerdo y tendremos que llegar donde haya que llegar para que cambien su postura», aseveró Gómez.

«Queremos negociar nuestro convenio»

El presidente del comité de FCC Medioambiente en Ponferrada recuerda que «tenemos un convenio privado dese hace 40 años y no vamos a pasarnos al provincial porque ellos lo digan». Deja claro que la postura de los trabajadores es inamovible. «Nosotros queremos negociar nuestro convenio, no hay ninguna otra alternativa, y hasta que no lo firmemos vamos a mantener nuestra postura», subrayó.

Los trabajadores insisten en que en caso de que asumieran el convenio provincial «volvemos de golpe a ceder todas las condiciones que nos costó recuperar en dos huelgas en 2017, como la antigüedad o las pagas, porque está bastante por debajo de lo que ahora tenemos en tema económico». «Al final los de las ganancias siempre son los mismos, y eso no puede ser, nosotros queremos lo nuestro», recalcó Javier Gómez.

«Una tomadura de pelo»

Desde el comité de FCC consideran que se trata de «una nueva tomadura de pelo» y aluden a la situación precaria de los trabajadores de las subcontratas. «Esa gente está en unas condiciones precarias no, lo siguiente, trabajando todos los días, a veces una hora, los fines de semana ocho horas y así...es una auténtica locura todo, lo único que quieren es abaratar los costes de los trabajadores y no se lo vamos a permitir», advierten.

Los trabajadores de la adjudicataria de los servicios de recogida de basurass y limpieza viaria de Ponferrada estudian la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones previas al inicio de la huelga indefinida porque «quietos no vamos a quedar».