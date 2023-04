CB muestra su «total oposición» a la ZBE planteada por el PSOE, su socio de gobierno en Ponferrada

Coalición por El Bierzo ha mostrado este viernes su «total oposición» a la Zona de Bajas Emisiones planteada por el PSOE, su socio de gobierno en Ponferrada junto a Podemos, lo que constituye una nueva fricción en el tripartito. Los bercianistas acusan a los socialistas de «empezar la casa por el tejado», creen que «no se ha hecho bien» y que «no es adecuada» al excluir espacios públicos como colegios o residencias y no contar tampoco con aparcamientos.

El portavoz municipal de CB, Iván Alonso, en una comparecencia en la plaza del Ayuntamiento junto al edil Jesús López, lamentó que final se ha cumplido su pronóstico y que el PSOE no ha llevado al último pleno «efectivo» de la legislatura la aprobación de ordenanza reguladora de la ZBE. «Ni ha ido a comisión ni va a ir a pleno principalmente porque cuenta con la total oposición de este grupo político. No vamos a aprobar, como dijimos en su día, ninguna propuesta en este mandato de Zona de Bajas Emisiones», señaló.

Alonso no dudó en erigir a los bercianistas como «la única formación política con representación en el Consistorio y con poder de gobierno que ha frenado esta ordenanza» y dejó claro que para CB «es una línea roja infranqueable».

Desde la formación bercianista entienden que «no se ha hecho en condiciones, no se ha hecho bien» al considerar que la ZBE propuesta «aparte de no ser adecuada no contempla el principal espíritu de la Zona de Bajas Emisiones que dice que al menos tiene que quedar dentro espacios públicos como colegios, residencias de ancianos y centros hospitalarios o cuanto menos ambulatorios. «Esta ZBE propuesta no contempa prácticamente nada de eso, es más quedan completamente al margen, excluidos, y si coge alguno lo hace de refilón», apuntó el portavoz municipal de CB.

«La casa por el tejado»

Los bercianistas consideran, además, que los socialistas «han empezado la casa por el tejado» dado que entienden que lo primero que se tiene que establecer en la ZBE «es una zona de aparcamientos para que la gente pueda aparar e ir a esa zona y no existen». Lamentan que lo que se consiga así sea que «el tráfico circule alrededor de la ZBE de una manera absolutamente lenta, con ruido y con contaminación».

«El rechazo es totalmente justificado», insistió el portavoz municipal de CB, que reiteró que esta «no es la manera de actuar que nos gusta de este equipo de gobierno el no consensuar las cosas, el no tener informado a tu socio puntualmente de ellas». En este sentido, Alonso se refirió también a la exclusión de una reunión reciente «al más alto nivel» para el Anillo Verde por donde discurren al menos tres sendas, alguna de ellas propuesta por desde hace tiempo por la Concejalía de Medio Rural «y nos se nos ha invitado, nos hemos tenido que enterar de nuevo por los medios de comunicación», lamentó. «Para lo que quieren estamos en el equipo de gobierno y para lo que no no», concluyó.