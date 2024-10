Morán exige a Educación profesionales «todos los días» para atender a tres menores con discapacidad Una de las niñas, con sordera, no puede acudir a clase los viernes ni a una excursión porque no hay quien se encargue de ella

El alcalde de Camponaraya y presidente del PSOE de Castilla y León, Eduardo Morán, exigió este martes 29 de octubre a la Junta de Castilla y León que haya profesionales que atiendan, «todos los días» en el colegio a tres niños que estudian en Ponferrada y que tienen problemas auditivos.

Morán mantuvo una reunión con responsables de la Dirección Provincial de Educación para reclamar una solución a este asunto, después de que los padres de estos menores se dirigiesen directamente a él en busca de ayuda.

«Vengo cabreado», reconoció este martes Morán tras participar en ese encuentro como interlocutor. «Una de estas niñas es sorda y los viernes no puede ir a clase porque no tiene profesional que la atienda», explicó.

»Parece mentira que a finales de todavía tengamos estos problemas. A esta niña con 13 años le han dicho que no puede ir a una excursión porque no tiene quien la cuide. A mí me parte«, añadió. Por ello, espera que desde la Dirección Provincial de Educación se ofrezcan medidas para atajar este problema.