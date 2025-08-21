Más de mil voces claman en Ponferrada por los incendios forestales: «Mañueco dimite, el Bierzo no te admite» Vecinos de todos los pueblos llenan la plaza del Ayuntamiento para denunciar el abandono institucional, exigir responsabilidades y defender su tierra tras más de diez días de incendios

La plaza del Ayuntamiento de Ponferrada se llenó de vida y de rabia. Abuelos y nietos, padres, madres, jóvenes y niños se mezclaron en una sola voz para defender lo que sienten suyo: El Bierzo. Generaciones unidas, desde los más pequeños levantando carteles hasta los mayores que llevan años luchando por su tierra. Todos juntos, para protestar por lo ocurrido, por la falta de prevención y para exigir responsabilidades tras la oleada de incendios que ha sufrido y sufre a día de hoy la comarca.

Esta manifestación no ha sido la primera y Ponferrada no ha sido el único sitio en alzar la voz en la provincia. Tras la multitudinaria protesta del sábado en el mismo lugar, y la pequeña concentración del lunes, que inicialmente había sido convocada frente a la Junta y después desconvocada, el clamor regresó de nuevo a Ponferrada. León, por su parte, también llevó a cabo una concentración multitudinaria el lunes.

Más de mil personas, según fuentes policiales, abarrotaron la plaza, llegadas de todos los rincones de la comarca. Venían a defender lo suyo, pero también lo del vecino, aunque en muchos casos lo propio estuviera más dañado que lo ajeno. Esa solidaridad fue el valor más poderoso de la jornada.

Los numerosos cánticos no dejaron lugar a dudas: «Despierta Bierzo, está todo ardiendo»; «En limpiar y desbrozar no se debe recortar»; «Más cabras y menos cabrones»; «Más bomberos y menos comilonas»; «Mañueco listillo, los castaños de Las Médulas no son de ladrillo»; «El Bierzo arde y los medios llegan tarde»; «Mañueco dimite, el Bierzo no te admite».

Entre pancartas y gritos se repetía también una idea que lo resumía todo: «El Bierzo se siente olvidado». Y la herida es grande. Tras más de diez días de incendios, se han perdido casas, montes y animales. Pero también símbolos como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad y orgullo de la comarca, fueron alcanzados por las llamas. «Qué pena, el Bierzo se nos quema», gritaban muchos, con la voz rota entre rabia y tristeza.

Los manifestantes recordaron que numerosos pueblos se han visto abandonados, sin medios suficientes para combatir el fuego y, lo más grave, sin prevención ni plan de reacción ante una catástrofe de estas dimensiones. La sensación de desamparo se mezclaba con el orgullo de un Bierzo que, cuando toca, sabe levantarse unido.

Uno de los voluntario de Stop Incendios, Sergio Fidalgo, con el traje de faena recién llegado del monte de colaborar con la causa, asegura que «lo que hemos venido a denunciar hoy aquí es que esto es algo que tiene que cambiar ya, hemos hecho muchísimo ruido con el resto de plataformas, nosotros tan sólo somos voluntarios que reparten comida e intentan colaborar».

Por otro lado, Irene González, miembro de la plataforma ciudadana Stop Incendios Noroeste Peninsular, acusa que la respuesta de las autoridades «no es sólo insuficiente, sino también tardía». Además, habla como portavoz de toda una comarca cuando pide responsabilidades, dimisiones, y sobre todo reconocimiento de la gente afectada y los propios vecinos quienes en la mayoría de las ocasiones han sacado a flote sus pueblos, llevando consigo a cuestas su vida y la del de al lado, sin importar quien sea