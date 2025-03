Los mercadillos en casa aterrizan en Ponferrada: «Tiene piezas de cerámica y porcelana muy bonitas y especiales»

Esther Jiménez Ponferrada Viernes, 14 de marzo 2025, 08:16 Comenta Compartir

La tendencia de los «home market» es cada vez más habitual en España. Personas particulares que por diferentes circunstancias de la vida tienen que desprenderse de sus pertenencias, que en la mayoría de los casos son piezas vintage o antigüedades. Ahí aparecen figuras como la de Carmen García (antiquae.es), que se encarga de valorar y vender antigüedades, y desde hace no mucho tiempo, organiza estos mercadillos en casa, el último de ellos y por primera vez en Ponferrada.

Pero esta asturiana afincada en un pueblo de León, Villanueva del Condado, empezó a interesarse por este mundo desde pequeña, «siempre tuve esa curiosidad aunque en mi casa nunca se han valorado las antigüedades, ni las cosas de segunda mano, de hecho eran más de hacer limpieza de todo. Soy como la oveja negra de la familia en ese aspecto, soy todo lo contrario», reconoce. De las piezas que heredó de sus abuelos y que aún conserva le llamaba «la historia de esas cosas que eran viejas y que habían sido de otras personas».

Hace unos 8 años decidió dar un giro a su vida en el aspecto laboral y apostó por hacer aquello que siempre le había gustado. Comenzó una tienda online donde vendía cosas de las décadas de los 50, 60 y 70 y luego abrió un local en Boñar, todo ello con visitas a mercadillos, muchos en Francia. Y en una de esas visitas fue a una venta en una casa particular, «era una casa muy antigua, de las típicas del País Vasco francés y vendía las cosas que había dentro de la vivienda. Me llamó la atención porque es diferente a verlo en un local aséptico y me gustó la idea y me quedé un poquito con ella». Además, muchos de sus clientes acudían a ella en la tienda para ver si quería comprar alguna pieza o si sabía de alguien.

«Cuando me puse a investigar un poco, ya vi que en Madrid se estaban haciendo esos mercadillos y a raíz de ahí empecé», cuenta. Así comenzó a organizar estos eventos, sobre todo en León, para distintos tipos de personas con diferentes necesidades, gente que tiene que vaciar sus viviendas porque las han vendido y necesitan desprenderse de sus cosas o porque tienen que mudarse a un espacio más pequeño y no pueden llevarse todo, entre otras. A todo ello se le suma un factor emocional «y este proceso también les ayuda a decir, bueno, las cosas de mi familia que yo no puedo guardar porque no me caben todas en mi casa y que no puedo asumir, pues por lo menos una parte de ellas las tiene alguien que las valora y las va a disfrutar», apunta Carmen.

De este modo, esta tendencia se oye cada vez más, siendo una opción, dentro de las pocas que hay, tanto para los dueños de las viviendas «porque les da alivio» y para la gente «porque parece que ahora nos estamos volviendo un poco más conscientes de reutilizar, de recuperar, estamos aprendiendo, igual que en otros países este camino ya lo tienen andado, en España lo de valorar las cosas que tienen tiempo es algo que nos faltaba, quizás por nuestra historia misma».

Algunas de las piezas que se venden en el home market Casa Juan de Lama. antiquae

Casa Juan de Lama

La de este fin de semana es la primera toma de contacto de Carmen García con Ponferrada en un mercadillo que han denominado Casa Juan de Lama y cuyos propietarios se pusieron en contacto con ella porque han vendido el piso, situado en pleno centro de la capital berciana y lo tienen que entregar vacío a sus nuevos dueños.

Cada casa tiene sus propias características y la de la capital berciana cuenta con «piezas de cerámica y porcelana muy bonitas y especiales», de marcas muy conocidas, también tiene otras piezas de cristalería, una buena biblioteca «con libros muy interesantes», algo de ropa, como abrigos de piel «que están en muy buen estado y van a estar muy bien de precio», y también algún mueble, pero para Carmen lo más destacable es la decoración y el menaje.

Así, esta casa estará abierta este viernes, 14 de marzo, de 16:00 a 19:00 horas y el sábado 15 de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. En el caso del viernes es necesario acudir con cita previa, ya que una experiencia anterior en León, en la que «tuvimos una afluencia de gente brutal y tuvimos que hacerles esperar en el descansillo de la escalera», le ha hecho establecer este control de aforo «por si acaso».

Y es que el evento ya ha despertado el interés de mucha gente, «la respuesta está siendo buena y parece que en general a la gente le gusta la idea, es algo diferente al final». Además, para Carmen es un reconocimiento a su trabajo porque «prepararlo lleva tiempo, me gusta ponerlo bonito, que las cosas estén bien, entonces es tiempo y esfuerzo y si ves que hay respuesta compensa el trabajo», concluye.