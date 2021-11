Medio Rural acusa a Morala de hablar de falta de inversiones en Otero «sin el más mínimo rigor»

Tras la visita del portavoz del PP, Marco Morala, a la localidad de Otero, los responsables de la Concejalía de Medio Rural han calificado de «lisérgicas» las declaraciones del líder del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, «similares a cuando pedía fibra óptica en otra localidad cuando llevaba más de un año instalada, pidiendo que se sustituyera fibrocemento donde no lo hay o publicando fotos de baches ya reparados».

En ese sentido, Iván Alonso, concejal de Medio Rural, ha acusado a Morala de hablar de falta de inversiones en este pueblo ponferradino «sin el más mínimo rigor, no sabemos si por desconocimiento o mala fe» y ha recordado los 110.000 euros conseguidos para la restauración de la iglesia de Santa María de Vizbayo o los 12.000 euros invertidos por el Consistorio y la junta vecinal para el arreglo del camino de Vizbayo a Otero, además de «la gran inversión que se está realizando» en la obra del centro de recepción de visitantes del Pajariel, que aún está en ejecución.

«Por no hablar de esto mismo, visitar una obra que aún está en ejecución, prevista su finalización entre final de este año y enero del 2022, y a la que no pudo entrar ya que no solicitó las llaves, no hubiera habido ningún problema en mostrar el progreso de la obra, pero el Sr. Morala, entre sus muchas virtudes, suponemos debe tener la capacidad de ver a través de las paredes», ha añadido Alonso.

Con todo ello, consideran que el PP de Ponferrada continúa «en su deriva populista sin el más mínimo rigor, falta total de ética política y una clara intención de confundir a la opinión pública».