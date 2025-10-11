Martínez pide a Mañueco que acuda a la convención frente al cambio climático de Ponferrada: «La deslealtad institucional no puede pagarla la ciudadanía» El secretario general del PSOECyL lamenta la negativa para acudir a la cita de los presidentes autonómicos del PP: «No sé si es negacionismo climático o el absurdo total del cuanto peor, mejor»

El secretario general del PSCyL y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, pidió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que acuda a la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se celebra en Ponferrada los días 13 y 14 de octubre porque «la deslealtad institucional no puede pagarla la ciudadanía de Castilla y León una vez más».

En declaraciones ofrecidas a los medios durante la clausura de la I Convención Municipal del PSOE de La Rioja, Martínez exigió a Mañueco «que acuda y cumpla con su obligación» para «abrir puentes de diálogo permanentes para trabajar con la Administración General del Estado, Europa, los ayuntamientos y profesionales de la prevención y extinción de incendios» que van a acudir a la cita en Ponferrada.

Todo ello frente a la negativa de los presidentes autonómicos del PP de acudir al encuentro de Ponferrada, que Martínez atribuyó al presidente nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, y que dudó en si se trata de «negacionismo climático o el absurdo total del cuanto peor, mejor, que siempre practica el Partido Popular cuando está en la oposición».

En todo caso, Martínez consideró aún más «difícil de explicar a la ciudadanía» que al cónclave frente a la emergencia climática de Ponferrada no acudan el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente del Gobierno autonómico, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y lo calificó de «irresponsabilidad».

«Ahora que se apagan los incendios, ¿vuelven a las andadas?», se preguntó el líder socialista en la Comunidad, que criticó a Mañueco y Suárez-Quiñones por «escupir y no abrazar la mano tendida del Gobierno para planificar las estrategias de prevención y extinción de incendios y de una gestión forestal diferente».

«¿Vamos a caer en esa irresponsabilidad otra vez por parte de Mañueco, tumbado permanentemente en ese sofá cuando todavía está caliente el monte en toda la zona de León?», se cuestionó, nuevamente, Martínez, que reiteró su petición al presidente de la Junta para que acuda a la convención frente al cambio climático de Ponferrada bajo el prisma de que, de cara al futuro, en la prevención y la extinción de incendios «tenemos que prepararnos de una forma seria y rigurosa».