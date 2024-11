María Galiana y Lucía Quintana llegan a Ponferrada con «La reina de la belleza de Leenane»

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 8 de noviembre 2024, 10:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

María Galiana y Lucía Quintana encabezan el reparto de «La reina de la belleza de Leenane», la obra que lanzó a la fama al dramaturgo y cineasta anglo-irlandés Martin Mcdonagh y que llega al Bergidum de Ponferrada los días 15 y 16 de noviembre (20:30 horas).

Mag y su hija Maureen conviven solas desde hace veinte años en una casa del extrarradio de Leenane, al noroeste de Irlanda. Maureen, que permanece soltera, tiene que encargarse de la alimentación y demás cuidados de su madre, muy limitada de movimientos. Sus respectivos caracteres, viciados por silencios y mentiras, marcados por las rutinas domésticas, por una relación maternofilial tensa y represiva, por actos traumáticos del pasado cercano y por un historial de daños recíprocos que se irán desvelando a lo largo de la acción, se verán alterados por un episodio local.

El apartado interpretativo de la función es uno de lo puntos fuertes de este montaje más allá del texto. María Galiana y Lucía Quintana brillan en la piel de dos maravillosos personajes. Una madre y una hija que no se soportan pero que están condenadas a entenderse. Galiana demuestra que está en plena forma a sus 89 años, brindándonos uno de sus mejores papeles teatrales, dando vida a una anciana no tan desvalida como quiere hacer aparentar y que en el fondo tiene auténtico pánico de quedarse sola. Lucía Quintana está espléndida interpretando un papel que le permite exhibirse en el registro dramático después de verla verla brillar en la comedia, como la recientemente exhibida en el Bergidum «Ser o no ser»

Martin McDonagh, nacido en Londres de padres irlandeses, ha hecho del estereotipo irlandés buena parte de su inspiración, tanto en su teatro como en su cine, como se puede comprobar en su última película como director, Almas en pena de Inisherin. En «La reina de la belleza», la obra que le lanzó a la fama, se vuelve a detectar ese prurito infantil y fabulístico que encontramos en otros textos como «El cojo de Inishmaan» o en «El hombre almohada». También, la atmósfera de comedia negra, con ese humor tan amargo y un destino macabro, son puntos que nos conectan con su primera pieza.

