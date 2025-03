'Lullaby', una propuesta de circo familiar sobre conciliación en el Bergidum

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 17 de marzo 2025, 10:43 Comenta Compartir

Tomando como punto de partida los problemas de conciliación, la compañía Proyecto Kavauri presenta en el Bergidum 'Lullaby', un trabajo circense para toda la familia que llega avalado por varios premios en el festival Circada y está recomendado por la Red Española de Teatros. La propuesta se verá en Ponferrada el sábado, 22 de marzo (19:00 horas), dentro del programa Platea del Ministerio de Cultura. Las localidades (10 euros) están a la venta.

Un dúo de acróbatas y padres primerizos nos presentan un espectáculo de báscula y portes acrobáticos donde veremos saltos frenéticos y agarres de último momento. Parece estar todo controlado, pero hoy el bebé no se lo está poniendo fácil y el espectáculo tiene que comenzar.

Así que no tienen opción: agarran el carrito y salen a la pista. Su más difícil todavía hoy no son los mortales y las piruetas, sino la conciliación. Y así es como el caos y la torpeza se convierten en comedia para llegar al objetivo final: acabar el espectáculo habiendo sobrevivido.

'Lullaby' es casi autoficción (y reivindicación): dos acróbatas se ven en apuros al no tener con quien dejar a su bebé justo antes de empezar una función. Una magnífica excusa para hablar de la conciliación en general, pero también particularmente en lo artístico y lo circense, un ámbito que no lo pone nada fácil: parón físico pre y post parto, giras locas incompatibles con la planificación escolar, inestabilidad, etc

'Lullaby' contiene una cuidada puesta en escena y una buena historia que contar, casi siempre con algún guiño a la crítica social. Ideal para los que buscan un circo acrobático que al alto nivel técnico sume buenos ingredientes teatrales. Nos adentra en una crítica divertida y para todos los públicos de las dificultades que presenta la conciliación familiar y los malabarismos que deben hacer las familias para poder llegar a todo.

Candidato a los Premios Max

Claudia Ortiz y Carmine Piccolo protagonizan esta pieza, con la que Proyecto Kavauri fue candidato a los Premios Max como mejor espectáculo de calle en 2024. Después de haber formado parte de otras compañías como Tresperté, ambos apuestan en 2023 por este nuevo formato en dúo para seguir haciendo lo que más les gusta: contar historias a través del circo.

Han hecho más de mil actuaciones, pasando por las mejores ferias y festivales, girando por diez países diferentes y recibiendo diferentes premios a nivel nacional e internacional. El humor, los portes acrobáticos y la báscula siguen siendo su motor en el escenario.

