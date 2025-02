Luis Fernández, Pastelero Revelación 2025: «Quiero aspirar a más y seguir formándome»

Esther Jiménez Ponferrada Domingo, 2 de febrero 2025, 09:19 Comenta Compartir

Luis Fernández, jefe de pastelería del Eunice Hotel Gastronómico de Salamanca, es de Ponferrada y con tan solo 24 años su talento en la cocina no ha pasado desapercibido para nadie, convirtiéndolo en toda una promesa de este sector.

De hecho, el miércoles 29 de enero, su destreza y creatividad para realizar un postre de turrón de almendra, mandarina y Bourbon le hizo destacar sobre las creaciones de otras cinco contendientes y alzarse con el premio de Pastelero Revelación 2025 en Madrid Fusión, una de las citas gastronómicas más importantes a nivel internacional.

Lo primero, enhorabuena Luis

Muchísimas gracias, casi no cabía en mi mismo, tenía unas ganas de que saliera el resultado, que tardó una hora en salir desde que terminamos. Fue un día de muchas emociones pero la principal la alegría, sin duda alguna.

¿Te esperabas ser elegido Pastelero Revelación?

Para nada, desde luego que no, el nivel de este año ha sido muy alto, creo que las competidoras con las que iba presentaron postres muy buenos y la verdad que no tenía ni idea de lo que podía pasar, todos podíamos haber estado ahí con el premio y es un orgullo el poder ser yo.

¿Qué postre presentaste?

Un postre de turrón de almendra, mandarina y bourbon, que lleva una crema de turrón blando, un gel ácido de mandarina, un bizcocho de almendra tostada con polvo de mandarina, una nube de mandarina, una teja de caramelo, helado de Bourbon, jarabe de Bourbon y mandarina fresca en láminas.

Un montón de elaboraciones para un postre ganador…

Efectivamente. Al final es un postre que estéticamente tampoco es muy complejo, es relativamente sencillo pero que a nivel de elaboraciones tiene muchas cosas.

¿Cuánto te llevó pensar y desarrollar el plato?

Desde que me llegaron las bases, en una semana más o menos ya tenía cuadrada la estructura base del postre con la crema de turrón y un par de elaboraciones más que me interesaban y luego a lo largo de la siguiente semana, afinando detalles, probando alguna receta nueva, por ejemplo de diferentes bizcochos o de diferentes helados para conseguir diferentes sabores.

¿Por qué te decantaste por el turrón?

Cuando nos pasaron las bases del concurso nos dijeron que Turrones Vicens era el patrocinador del concurso y que se valoraría positivamente que utilizáramos alguno de sus productos en el postre, entonces yo entré directamente en su página web, en su lista de productos y me acabé decantando por empezar, como punto de partida del postre, por el turrón blando de almendra, el típico de Navidad.

Ampliar Luis Fernández, junto al resto de participantes del concurso, tras alzarse con el premio. Madrid Fusión

¿Qué valoró el jurado de tu postre?

Los participantes no sabemos exactamente los puntos que se valoran, pero me imagino que entraría técnica, sabor, presentación, complejidad de las técnicas, creatividad, es lo que se suele emplear.

¿Y lo tuviste que hacer en directo?

Ya teníamos alguna cosa preelaborada, lo que requería más tiempo de una hora o elaboraciones más sofisticadas las podíamos llevar hechas pero luego lo que fuera un poco más corto teníamos que elaborarlo allí, para que vieran un poco del cocinado y luego ya la presentación del plato al final.

¿En qué consistía el premio que te has llevado?

Son 1.000 euros pero sobre todo el reconocimiento, que es realmente lo importante del premio.

Me imagino que en casa y en el hotel estarán pletóricos con tu victoria, ¿verdad?

Sí, yo no lo pude ver porque estaba recogiendo el premio pero en ese momento, por lo que me contaron, tanto mi familia como compañeros estaban llorando, amigos de la carrera, amigos del máster que pudieron venir a compartirlo, estaban muy emocionados todos y estoy seguro que mucha gente desde casa también lo estaba.

Y qué orgullo para la comarca del Bierzo, Luis, que tenemos ahí un gran talento culinario…

Sí, la verdad, aunque creo que a nivel gastronómico tenemos mucho margen de crecimiento, ahora mismo creo que estamos por debajo del nivel que el Bierzo puede llegar a tener, tanto por los profesionales que tenemos y los que estamos llegando como por el producto que podemos tratar de nuestra tierra.

Y después de este premio, ¿qué viene?

Seguir aspirando a más, seguir haciendo el trabajo bien, seguir haciendo un poco lo que me gusta, que es la pastelería, disfrutar de mi trabajo y poco más. Seguir formándome porque soy un chico joven y puedo hacer las cosas muy bien y lo he podido demostrar en este concurso. Hay cosas que sé hacer bien y hay otras que no domino, no soy ni mucho menos perfecto, entonces ver un poquito qué es lo que menos domino de la pastelería y tratar de buscar ese refuerzo en seguir aprendido, en seguir encontrando sitios que me hagan crecer tanto a nivel profesional como personal. He tenido una oportunidad muy grande en Eunice pero sí que es cierto que, como digo, soy un chico joven y la cocina en general es bueno nutrirse de muchos sitios, me gustaría mucho poder estar aquí en Eunice un tiempo más pero sí que es cierto que por inquietud personal seguramente acabe por moverme a nuevos horizontes y nuevas perspectivas.

Temas

Ponferrada

Gastronomía