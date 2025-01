Luis Enrique Villaverde, el único juez árbitro de atletismo del Bierzo que se codea con los mejores deportistas

Esther Jiménez Ponferrada Domingo, 19 de enero 2025, 09:18 Comenta Compartir

Aficionado a la montaña, electricista industrial de profesión y el único juez árbitro de atletismo de la comarca del Bierzo -y uno de los 6 que hay en la provincia de León-. Así es Luis Enrique Villaverde, un ponferradino de 52 años que se inició en el atletismo con tan solo 7 años.

Recuerda que su padre los llevó a él y a su hermano a las pistas de ceniza de carbón de Compostilla, que por aquel entonces eran de Endesa -ahora no existen y en su lugar hay un campo de fútbol- y allí conocieron a José Arroyo, entrenador de olímpicos como Rodrigo Gavela o Colomán Trabado. «Nosotros los veíamos con nuestros ojos de niños y eso parecía el ejército», apunta Luis Enrique, que después lo vio como lo que era, «que gracias a él había atletismo en el Bierzo».

Este deporte le enganchó, además de por los valores y la disciplina, por el equipo humano que formaron. Pero no solo a él, también a sus hermanos, e incluso llegaron a ser campeones de Castilla y León, «mi hermana y yo en marcha y mi hermano en salto de longitud, en varias categorías, como cadete y junior».

La vida y el trabajo hizo que lo dejara pero en el año 1994 su padre le animó a hacer un curso de juez «porque él era juez nacional de atletismo». Así que se estudió el reglamento y se sacó el título, primero el territorial. Y después apuntó al nacional, para el que tuvo que esperar 4 años y acumular un cupo de actuaciones. Aprobó el nivel 1, luego el 2 y en 2019, justo antes de la pandemia, el nivel 3, que es la máxima categoría, en la que la Real Federación de Atletismo ya te puede designar a competiciones de pista. «Es el más complicado porque hay muchas pruebas pero si no eres de nivel 3 no te llaman de juez árbitro ni de juez de apelación», asegura.

Con ello, en estos años este ponferradino ha estado en muchas competiciones, entre ellas, campeonatos de España de aire libre, de pista cubierta, de campo a través, marcha, en ruta, o carreras de montaña, «he estado prácticamente en todo tipo de campeonatos». Con ello es uno de los más de 3.000 jueces de atletismo que hay en España y solo uno de los 120 jueces árbitro del país,«eso demuestra lo difícil que es llegar».

Además, Luis Enrique Villaverde cuenta con el panel B de marcha, que practicó desde los 11 hasta los 18 años, y este mismo mes va a hacer el examen para ascender al panel A, lo que le permitiría ir a competiciones internacionales. En concreto, está en marcha atlética, «que ahora está muy de moda después del oro de Álvaro Martín y María Pérez en los Juegos Olímpicos». De hecho recuerda como un momento bonito una competición en la que estaban estos dos deportistas, fue un Campeonato de España Universitario que se celebró en Castilla y León y precisamente León era la sede de atletismo. «Estuve de juez en las pruebas de marcha y estaban Álvaro Martín y María Pérez, que pocas semanas después fueron dobles campeones del mundo, ganaron el de 20 y el de 35 y me gustó compartir competición con ellos y no les saqué ninguna tarjeta a ninguno de los dos porque marcha perfecto», asegura entre risas, reviviendo un instante en el que «estás con los grandes».

¿Cuál es la labor de un juez árbitro?

Todo depende de la designación y del tipo de competición. En el caso de un juez árbitro en competiciones de pista, «igual te toca ponerte en pértiga, la mayor categoría que tengas ya te ponen de responsable de la prueba, en vez de levantar el listón, pero si te toca tienes que hacer cualquier cosa, allanar la arena de la longitud o lo que sea pero normalmente ya te ponen de jefe de prueba, sea en un lanzamiento, sea las carreras o saltos o marcha», explica Luis Enrique.

Ampliar Luis Enrique Villaverde es aficionado a la montaña.

Luego también está el juez árbitro que controla toda la competición, «tienes que estar pendiente de todo, de todas las reclamaciones de los atletas, de los delegados de clubes, de firmar los resultados y ver que va todo correcto, un poco de todo».

En su caso, este ponferradino ha estado en competiciones de clubes, de montaña, etc, y «la verdad que es apasionante porque es un deporte que tiene una variedad muy grande, no te limitas a una, aquí no tiene nada que ver la competición o el cuerpo de un lanzador de martillo con un corredor de 100 metros. Tenemos que saber las reglas de todo». Él es especialista en marcha pero también le gustan mucho los concursos, que son los saltos y los lanzamientos.

Homologación del Colomán Trabado

Y aunque ha participado en muchas pruebas, lo cierto es que pocas han sido en el Bierzo y casi ninguna en Ponferrada. En ese sentido, Luis Enrique asegura que aunque el Ayuntamiento se ha gastado mucho dinero en el pavimento de las pistas de atletismo del Colomán Trabado, estas no están homologadas. «Cualquier atleta que persiga una marca para ir al campeonato de España no va a venir aquí porque la marca no le vale porque la Federación no te homologa si las pistas no están homologadas», incide.

Por ello, pide al Consistorio que hable con la Federación para «que vengan a hacer una visita, diga los defectos que tiene, que los tiene, y que los homologue». De hecho, uno de esos fallos lo ve en el pasillo de lanzamiento de jabalina, «que pusieron las porterías de rugby delante y es un peligro, ya no se puede hacer jabalina», aunque defiende que en un mismo espacio se puedan practicar varios deportes.

Luis Enrique Villarverde también hace un llamamiento para intentar que los niños se interesen más por este deporte que «es muy bonito, en el que tiene cabida todo tipo de gente, es una convivencia que ayuda en la formación de los niños, la disciplina». Además, cree que los que están trabajando en el atletismo «lo están haciendo muy bien pero se necesitaba más apoyo, habría que meter más gente y hace 30 años la manera de hacerlo fue con un curso de monitores, que dejó un grupo muy bueno y fue un resurgimiento».

«Es un deporte que en Ponferrada poco se conoce porque casi no hay competiciones y si lo vieran en directo les iba a gustar porque es muy bonito, ver a alguien lanzando jabalina o a otro corriendo los 100 metros», concluye este ponferradino que lleva 10 meses de baja pero que espera volver a las competiciones en primavera y poder participar como juez árbitro en el Campeonato de Europa de selecciones nacionales que se celebra en junio en Madrid.

