Los ponferradinos están a favor de agilizar el Corredor Atlántico

Los castellanos y leoneses se muestran satisfechos con la propuesta de la Junta de Castilla y León al Gobierno central para impulsar las infraestructuras relacionadas con el Corredor Atlántico. Así lo constatan los datos del barómetro de Sigma Dos para CyLTV, que reflejan un apoyo mayoritario entre los encuestados en todas las capitales de provincia y Ponferrada. La valoración positiva es superior al 60% en todo el territorio y crece entre los residentes de Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid, donde siete de cada 10 encuestados califica la iniciativa como buena o muy buena.

Ante la pregunta sobre la iniciativa de la Junta para la agilización de las infraestructuras del Corredor Atlántico, el 71,3 por ciento de los residentes de Ávila encuestados se muestra satisfecho. Un 43,8% considera la medida buena y un 27,5 por ciento muy buena. La opinión favorable es compartida en todos los tramos de edad y entre hombres y mujeres, así como entre los electores de las distintas formaciones políticas.

Entre los vecinos de Burgos encuestados, el 73 por ciento opina que la propuesta de la Junta para agilizar las infraestructuras del Corredor Atlántico es positiva. La iniciativa es buena para el 41% y muy buena para el 32 por ciento. La mayoría de todos los tramos de edad se muestran a favor de la iniciativa de agilización de las infraestructuras del Corredor Atlántico si bien los datos de la encuesta reflejan cierto desinterés o desconocimiento con una respuesta de «no sabe o prefiere no contestar» en algunos segmentos superior al 20 por ciento. En lo que a los grupos de votantes se refiere, todos reflejan una valoración positiva de forma mayoritaria.

León roza el 70%

Para el 68,7 por ciento de los vecinos de León encuestados, la propuesta de la Junta para agilizar las infraestructuras del Corredor Atlántico es buena (43,4 por ciento) o muy buena (25,3 por ciento). En todos los tramos de edad y por sexos la mayoría se muestra a favor de la iniciativa de agilización de las infraestructuras del Corredor Atlántico. En la misma opinión se pronuncian los grupos de votantes de los distintos partidos políticos.

Ante la pregunta sobre su valoración sobre la propuesta de la Junta para agilizar las infraestructuras del Corredor Atlántico, el 62,6 por ciento de los encuestados de Segovia estima que se trata de una iniciativa buena (44,9 por ciento) o muy buena (17,7 por ciento). El 29,4 por ciento no sabe o no contesta en relación a esta cuestión. La mayoría de todos los tramos de edad se muestran a favor de la iniciativa de agilización de las infraestructuras del Corredor Atlántico. Se aprecia cierto desinterés o desconocimiento con una respuesta de «no sabe o prefiere no contesta» en algunos segmentos superior al 30 por ciento.

El 66,4 por ciento de la población encuestada en Palencia piensa que ha sido un acierto que la Junta haya pedido la agilización de las infraestructuras para el Corredor Atlántico. El 48,3 por ciento califica la iniciativa como buena y el 18,1 por ciento estima que es muy buena. Un 24 por ciento no tiene una opinión determinada o muestra desinterés. Los datos del sondeo de Sigma Dos para CyLTV reflejan una valoración positiva tanto por segmentos de edad como por sexo y grupos de votantes de las distintas formaciones.

Salamanca y Valladolid, por encima del 70%

El 72,2 por ciento de los encuestados en Salamanca considera bien o muy bien la iniciativa de la Junta para impulsar las infraestructuras del Corredor Atlántico. Es una buena medida para el 43,5 por ciento de los salmantinos encuestados y muy buena para el 28,7 por ciento. En todos los tramos de edad es mayoritaria la valoración a favor de la iniciativa. La opinión favorable es similar en el caso de los electores de las distintas formaciones políticas.

El 71 por ciento de los vecinos de Valladolid ven bien (46,2 por ciento) o muy bien (24,7 por ciento) la iniciativa de agilización de las infraestructuras del Corredor Atlántico. La mayoría de la población en todos los tramos de edad se muestra a favor, percepción similar entre todos los electores de los distintos partidos.

Preguntados por su opinión acerca de la propuesta de la Junta para agilizar las infraestructuras del Corredor Atlántico, el 68,6 por ciento de los residentes de Ponferrada encuestados estima que es buena (39,4 por ciento) o muy buena (29,2 por ciento). En todos los tramos de edad y por sexos la mayoría se muestra a favor. La valoración va en la misma dirección entre los votantes de los distintos partidos políticos.

En el caso de Soria, el 67,3 por ciento de los encuestados indica que es positiva la propuesta. Un 43,1 por ciento considera que la iniciativa es buena y un 24,2 por ciento opina que es muy buena. Se muestran favorables todos los grupos de población, tanto por sexo como por edades. La acogida es similar entre los electores de las distintas formaciones políticas.

Los zamoranos, los más escépticos

La mayoría de los vecinos de Zamora se muestra favorable a la propuesta de agilización de las infraestructuras del Corredor Atlántico. Un 43,5 por ciento considera que la medida es buena y un 25,6 por ciento estima que está muy bien. Para el 21 por ciento es una cuestión que desconocen o no contestan. Hay una valoración trasversal positiva respecto a la iniciativa de agilización de las infraestructuras del Corredor Atlántico. Todos los grupos de electores de los distintos partidos políticos valoran de forma positiva la iniciativa de agilización de infraestructuras del Corredor Atlántico.