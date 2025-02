La Junta invierte 835.000 euros en cuatro talleres de empleo en Ponferrada

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 7 de febrero 2025, 12:49 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León invierte en Ponferrada 835.000 euros destinados a cuatro Programas Mixtos de Formación y Empleo de Hostelería y Cocina, Albañilería, Jardinería y Soldadura. El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, visitó este viernes, 7 de febrero, a los diez participantes del taller 'Las Encinas' de Hostelería que se desarrolla en el Centro de Día de Flores del Sil y que durante nueve meses trabajarán para formarse en este ámbito.

«Estos son programas que mejoran la cualificación profesional de personas que están en desempleo, ya que les da un certificado profesional. A la vez están trabajando y esto permite que después de nueve meses puedan salir al mercado laboral con unas posibilidades de inserción realmente altas», explicó Blanco en declaraciones a Ical, quien añadió que el Gobierno autonómico y, en concreto, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, «tiene una especial preocupación por el empleo».

En cuanto al ámbito de la Hostelería, al que va dirigido este programa, Blanco recordó que existe una gran inquietud dentro de la sociedad de Castilla y León y por eso este año se van a hacer más de 1.000 acciones formativas para cualificar a personas que quieran trabajar en el sector.

En toda Castilla y León la inversión para talleres de empleo es de 38 millones de euros para cualificar a 2.100 personas, de las cuales 346 son de la provincia de León, con 34 Programas Mixtos de Formación y Empleo con un coste de siete millones.

Un taller muy demandado

El gerente estuvo acompañado del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, quien agradeció este esfuerzo inversor. «Esta apuesta por la formación, el empleo, por Ponferrada, trasciende a lo que se hacía otros años, porque normalmente eran dos y esta vez tenemos cuatro», dijo. «Casi semana tras semana estamos anunciando inversiones reales de la Junta. No nos quedamos en palabras vacías de contenido, en propuestas que quedan en el aire, que vienen de muy lejos, tan lejos que no terminan de llegar. No sabemos de que galaxia vienen las promesas del Gobierno de España, pero no terminan de llegar», lamentó.

Sobre el taller 'Las Encinas' de Hostelería, el regidor aseguró que es «muy demandado« y aclaró que la elección del Centro de Día de Flores del Sil para dar las clases se debe a que «reúne todos los condicionantes para ello». Además aclaró que en estas instalaciones se van a compatibilizar las clases con las actividades y el uso por parte de los vecinos del barrio, quienes reclaman que se recuperen todos los servicios que tenían y han criticado que se haya llevado el taller de empleo a este lugar.

Los participantes elaboraran, diariamente, veinte menús que se servirán a personas vulnerables del barrio de Flores del Sil, empezando por los usuarios del programa Faro de soledad no deseada. «Se está trabajando para ponerlos a disposición de los más necesitados», finalizó.