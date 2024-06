José Manuel Parada se recupera en el Hospital del Bierzo de una operación de urgencia

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 26 de junio 2024, 15:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El popular presentador de televisión, el ponferradino José Manuel Parada, se recupera en el Hospital del Bierzo de un grave problema de salud que le ha obligado a ser operado de urgencia en primer centro sanitario de la comarca cuando aprovechó para visitar a su familia en un viaje de trabajo.

«Hice una parada en el Bierzo, para ver a mi madre y mi familia, y me empecé a notar mal, y dije: 'Voy al hospital a que me quiten el dolor' y me dijeron que estaba gravísimo«, relató Parada. Al parecer, ese gran dolor era «una infección en la vesícula que si llega al páncreas puede ser mortal», remarcó en unas declaraciones desde el hospital recogidas por Lecturas.

El propio presentador reconoce la gravedad de su situación hasta el punto de que fueron los propios médicos los que «dijeron que no podían esperar ni media hora¨ y fue intervenido quirúrgicamente. Una operación que le obliga a permanecer ingresado. «Me decía el médico que en condiciones normales son tres días, pero como hay una infección y el antibiótico es por vena, pues creo que serán seis o siete días para salir del hospital», explicó.

José Manuel Parada reconoce que «estoy débil, sin fuerzas, pero me siento aliviado de haber superado esta prueba y he aprendido lo valioso que es tener salud». Además, su paso por el Hospital del Bierzo, donde los enfermos le reconocen y le preguntan si es él, le ha traido recuerdos tristes porque fue en este mismo centro sanitario donde falleció su padre.