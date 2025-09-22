leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen en una de las actuaciones del trío de jazz Drumless Trío.

El jazz de Drumless Trío llega este viernes al Teatro Bergidum

La actuación comenzará a partir de las 20.30 horas

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:39

La sala Río Selmo del Teatro Bergidum de Ponferrada cogerá este viernes, 26 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, la actuación del trío de jazz Drumless Trío, compuesto por el guitarrista y compositor Marcos Pin, el pianista Abe Rábade y el cotnrabajista Pablo Patiño.

La formación experimenta nuevas formas de expresión musical sin batería e, inspirados en tríos jazzísticos como el ensemble de Jimmy Giufrre, apuesta por profundizar en el terreno musical de carácter más acústico y orgánico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La investigación parapolicial contra Sánchez pone el foco en la salida de su familia política de León
  2. 2 Aún en verano, a 21 de septiembre... y la nieve ya llegó a León
  3. 3 Las tres viviendas de lujo que están a la venta en León y alfoz
  4. 4 Iñaki Urdangarín, en León para ver el partido de su hijo ante el Abanca Ademar
  5. 5 Un camión que transportaba un bulldozer al incendio de Pendilla se atolla en la cuneta
  6. 6 Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido
  7. 7 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»
  8. 8 Herida tras impactar con el quitamiedos en la León-Asturias
  9. 9 Plazas desiertas en las oposiciones de Secundaria: de la «falta de vocación» a un sistema «obsoleto»
  10. 10 Detienen a una banda itinerante tras perpetrar un robo en un chalé de Villaquilambre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El jazz de Drumless Trío llega este viernes al Teatro Bergidum

El jazz de Drumless Trío llega este viernes al Teatro Bergidum