El jazz de Drumless Trío llega este viernes al Teatro Bergidum
La actuación comenzará a partir de las 20.30 horas
Elbierzonoticias
Ponferrada
Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:39
La sala Río Selmo del Teatro Bergidum de Ponferrada cogerá este viernes, 26 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, la actuación del trío de jazz Drumless Trío, compuesto por el guitarrista y compositor Marcos Pin, el pianista Abe Rábade y el cotnrabajista Pablo Patiño.
La formación experimenta nuevas formas de expresión musical sin batería e, inspirados en tríos jazzísticos como el ensemble de Jimmy Giufrre, apuesta por profundizar en el terreno musical de carácter más acústico y orgánico.
