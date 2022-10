Un jabalí se pasea de madrugada por el parque del Temple de Ponferrada

Tras el paseo nocturno de un ejemplar joven de oso pardo por las calles de Ponferrada hace varias semanas y que causó una considerable alarma entre la ciudadanía, la pasada madrugada el protagonista fue un jabalí.

El animal fue visto en el parque del Temple de la capital berciana, cerca de la glorieta del caballero templario, y captado en vídeo por un ciudadano y compartido por la Policía Municipal en sus redes sociales.

A través de ellas, ha recordado que los jabalíes son animales salvajes y, en caso de encontrarse con uno recomienda no acercarse a ellos, no tocarlos, no darles comida y para ahuyentarlos hacerlo desde lejos, con gestos y ruido.

La pasada madrugada hemos tenido una visita inesperada en el Parque del Temple 🐗



⚠️Son animales salvajes.

En caso de encontrarse con uno:

👉🏻No se acerque a ellos.

👉🏻No los toque.

👉🏻No les de comida.

👉🏻Si desea ahuyentarlos: desde lejos, con gestos y ruido.



📹 @Kiqueplaypic.twitter.com/AiprNOpt8c Policía Municipal de Ponferrada (@092ponferrada) October 28, 2022