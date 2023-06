IU Ponferrada considera «negativo» al nuevo gobierno de la ciudad y ve innecesarias las primeras decisiones

IU de Ponferrada valora «negativamente» la llegada del nuevo «tripartito» al ayuntamiento de la capital de el Bierzo, con la entrada de la «ultraderecha» que propiciará una pérdida de derechos y un retroceso en las políticas de igualdad. Tres partidos, PP, Coalición por el Bierzo y Vox, que «consienten, disculpan e incluso niegas la violencia machista», afirma la formación a través de un comunicado.

El coordinador local de IU, Iván Fernández, lamenta que ninguno de los partidos que forman parte del consistorio ponferradino haya dicho nada tras conocerse que al ex concejal, Pedro Muñoz, no se le juzgará por intento de homicidio a su ex mujer, Raquel Sánchez. «Ante la violencia machista no caben ni disculpas a maltratadores ni silencios cómplices», dice Fernández. Además cree que el que fue fundador de la formación bercianista, aún mueve sus hilos. Por eso manifiestan todo su apoyo a Raquel Sánchez y su familia.

Por otro lado, no entienden las primeras decisiones adoptadas por el nuevo alcalde de Ponferrada. IU no considera urgente el cambio de lugar del polémico «parklet», que se quitará de la Avenida del Castillo para reubicarlo en otro espacio. Ni tampoco el cambio, en dos semanas y a carreras, de la cena templaria prevista para el 30 de junio, y que se volverá a hacer en el Castillo de los Templarios. Son, dice el coordinador de IU, medidas «caprichosas con un sobrecoste sobre el presupuesto«.

Además se pregunta si el nuevo gobierno tiene algún programa o su única intención es acabar con los comunistas y hundir todas las políticas de igualdad y derechos humanos. Un «quítate tú para ponerme yo». Vaticina que los próximos cuatro años solo servirán para deshacer lo que hizo el anterior equipo de gobierno, en vez de centrarse en las verdaderas necesidades de la ciudad, como la mejora de barrios y pedanías, la defensa de lo público o la lucha contra la violencia de género.