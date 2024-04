Decretan el traslado «inminente» de Pedro Muñoz desde Villahierro a una prisión «cercana»

El exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, será trasladado del centro penitenciario de Villahierro, ubicado en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, donde ingresó el 25 de febrero en el módulo 12 de preventivos para cumplir una condena de 17 años años de cárcel por cinco delitos, cuatro de maltrato habitual en el ámbito familiar, con los agravantes de parentesco y discriminación por razón de género, y uno más por lesiones agravadas contra su exmujer, la abogada Raquel Díaz.

«No sé cuál es el motivo pero sí que va a haber un traslado si no lo habido ya», confirmó a este periódico el abogado de Muñoz, Pedro Quintana. Entiende que se trata de «cuestiones de política penitenciaria» de las que asegura que «no tengo conocimiento de nada a fecha de hoy», remarcó, más a allá de lo que le ha trasladado el propio exedil.

De hecho Quintana señala que a él no se le ha comunicado nada desde Instituciones Penitenciarias y que precisamente tuvo conocimiento del traslado del exedil ponferradino en una conversación con el propio Muñoz. «Cuando he hablado con Pedro anteayer me comentó que le habían dicho que se le iba a trasladar pero no sé nada más, ni a dónde, sé que era ya inminente, pero no sé si estará ahora en tránsito o cómo está», apuntó.

El abogado del expolítico berciano desconoce a qué centro penitenciario será trasladado Muñoz. «Yo no lo sé porque él no lo sabía tampoco, cuando he hablado con él no lo sabía, no sé a dónde va a ir». Entiende, no obstante, que se tratará de otro centro penitenciario «que no debería ser lejano».

Una cuestión de «política penitenciaria»

A pesar de que a la defensa de Muñoz no se le han comunicado tampoco los motivos de su traslado, Quintana sostiene que su traslado puede atender a una cuestión de política penitenciaria porque «la Junta de Tratamiento habrá estimado que es mejor que esté en otro sitio, pero es que no tengo una resolución que me diga cuál es el motivo».

Para el abotado de Pedro Muñoz se trata de un proceso «habitual» sobre todo en casos especialmente mediáticos como este. «Normalmente por lo que conocemos, aunque lo lógico es que la gente que está en prisión preventiva o cumpliendo condena estén lo más cerca posible de su lugar de residencia, también es cierto que cuando son casos que tienen esta repercusión suelen trasladarlos a otro centro próximo pero un poco más alejado», aseveró.

«Motivos un poco porque deja de ser una persona anónima y pasas al conocimiento de todos, y a lo mejor no es bueno», remarcó Quintana, algo que insiste en que Instituciones Penitenciarias hace de manera habitual.