Los inquiokupas llegan a Ponferrada: «¿Qué tenemos que hacer, prenderle fuego al piso?»

El conflictivo fenómeno de los inquiokupas llega a Ponferrada. Una vecina del barrio de Flores del Sil ha denunciado la ocupación de su vivienda por un inquilino que lleva seis meses sin pagarle el alquiler.

Concepción Guerra explica que el hombre llevaba unos cuatro años viviendo en su piso situado en la primera planta del número 91 de la avenida de la Cemba y abonaba su correspondiente alquiler. Su contrato finalizó en diciembre de 2024, algo de lo que le informó previamente. «Le mandé un mensaje en noviembre, porque yo estaba fuera, diciéndole que en diciembre se le acababa el contrato y me dijo que no lo iba a renovar», explica la propietaria de la vivienda.

La situación dio un giro inesperado. Lejos de abandonar el piso desde el mes de enero de 2025 sigue viviendo en él sin contrato y sin abonarle cuantía alguna de los 370 euros mensuales de alquiler y con una deuda que supera ya los 2.400 euros. Asegura, además, que desde que dejó de pagarle el alquiler no ha podido hablar con él.

«Lleva seis meses sin pagar, yo estoy pagando el agua, no abre la puerta, no contesta a los teléfonos, nada», lamenta. Explica que tiene un problema de humedades que pasan de su terraza a los garajes del edificio «y no puedo entrar a arreglarlas porque no me deja». «La terraza está hecha una mierda y el piso me imagino cómo estará», remarca.

Concepción Guerra tiene claro que «era premeditado» que no iba abandonar el piso cuando le informó de que se le acababa el contrato a pesar de decir que no renovaba. Lamenta, además, los inconvenientes que ocasiona a los vecinos con el trasiego de gente que llega a la casa. Unos vecinos que asegura que «no lo quieren aquí». «Ahí entra de todo, fumando porros en la terraza, no pueden abrir las ventanas, un desastre», apunta.

Esta propietaria se ve impotente. Está desesperada y en tratamiento psicológico.

Concepción Guerra asegura que la madre de su inquilino es su aval y aunque ha intentado contactar con ella, con la que hablaba siempre por mensajes de Whatsapp, «es imposible porque me tiene bloqueada». Todo ello después de decirle «que por las buenas o por las malas tenía que salir».

Explica que la cerradura de la puerta del portal «la ha roto ya no sé cuántas veces, porque como ha perdido las llaves rompe la puerta para entrar». Para ella el colmo es que la madre incluso le llegó a pedir a través de un mensaje «a ver qué vecino me puede dar una llave para hacer una copia», algo por lo que no sale de su asombro.

La propietaria de la vivienda lo único que le pide es «que se vaya del piso» porque «quiero mi casa».

Lamenta, además, que antes este tipo de situaciones «no estamos defendidos por ninguna parte», teniendo en cuenta que hace un par de semanas presentó una denuncia en la Policía Nacional «y no hace nada porque no puede».

Una denuncia a la que según explica se ha unido la que han presentado los vecinos de la comunidad hace una semana. «Como no pueden hacer nada ¿qué tenemos que hacer, prenderle fuego al piso?», concluye.

