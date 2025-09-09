leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia.

Herida una joven de 21 años tras una colisión en Ponferrada

La víctima presenta heridas y dolor de espalda

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:18

Una joven de 21 años ha resultado herida tras un accidente que se producía a primera hora de la noche de este martes 9 de septiembre en Ponferrada.

Según informa la sala de emergencias del 112, a las 21:00 horas se recibía un aviso alertando de una colisión en la avenida de la Cemba a la altura del número 172 de la vía ponferradina.

La sala de emergencias dio aviso a emergencias sanitarias de Sacyl así como a Policía Local de Ponferrada, desplazándose al lugar del incidente también la Policía Nacional.

En el lugar confirman que hay una mujer herida, una joven de 21 años que presenta lesiones y dolor de espalda, y a la que atienden los servicios médicos.

