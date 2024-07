Hacienda devolverá a Ponferrada 800.000 euros por el IVA de la disolución de Pongesur

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 1 de julio 2024, 12:54 | Actualizado 13:04h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El PSOE de Ponferrada desveló hoy que Hacienda devolverá al Ayuntamiento de Ponferrada los 809.000 euros que se ingresaron en concepto de IVA por la disolución, en 2021, de la sociedad del suelo Pongesur. Los socialistas recuerdan que con esta devolución se cumple la promesa de que disolver la sociedad no iba a suponer ningún gasto para las arcas municipales.

Así lo explicaron hoy el secretario general del PSOE de Ponferrada y exalcalde, Olegario Ramón, y la concejala Mabel Fernández, cuyo bajo mandato se produjo esta disolución. «Se consultó a la Agencia Tributaria y se nos dijo que el coste iba a ser cero», explicó Fernández. «No se hizo sin pensar, se hizo con apoyo técnico y con dos consultas a la Agencia Tributaria», insistió Ramón. «En diciembre de 2021, en el pleno donde se disolvió Pongesur, la oposición dijo que esto nos iba a llevar al Tribunal de Cuentas, a la quiebra económica y que iba a costas ocho millones de euros. Ahora se demuestra que eso no es verdad y que el dinero que ingresamos en concepto de IVA nos lo van a devolver», explicó la concejala en declaraciones a Ical.

Fernández repasó la historia de esta sociedad, que se creó en el año 2001 y a donde se transmitieron todos los activos de suelo del municipio. «En aquel entonces, el PSOE votó en contra de la creación de esta sociedad. No creíamos en la fórmula de una sociedad sin transparencia», dijo. «Cuando entramos a gobernar en 2019 vimos que había varios informes del Consejo de Cuentas contrarios a esta sociedad. Y es que costaba dinero. De hecho en 2010, cuando no ingresó nada genero unos gastos de 185.000 euros», continuó.

El PSOE inició el proceso de disolución en 2020 y se volvieron a transmitir todos los activos al Ayuntamiento, «una fórmula con la que la Agencia Tributaria nos dijo que el coste sería cero», insistió Fernández. En enero de 2022 se solicitó la devolución del IVA que ahora ha sido aceptada.

«En breve el Ayuntamiento va a ingresar casi un millón de euros. Con ese dinero el equipo de gobierno ya podrá empezar a pagar parte de la deuda por la liquidación del contrato de limpieza viaria y basura que exige la empresa FCC. Un problema que generaron ellos y que nosotros contribuimos a solucionar», aseguró el líder socialista.

«Lo que hicimos fue sanear las cuentas y gestionar bien», concluyó Fernández.

Sin efectos prácticos

Por su parte, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, confirmó la existencia de este informe preliminar de la Agencia Tributaria, aunque señaló que se trata de una liquidación más amplia, 1.068.000 euros correspondientes al año 2021 pero que no tendrá efectos prácticos.

«Es una cantidad que no estaba presupuestada y que no va a estar presupuestada, con lo cual no tiene efectos directos en el Ayuntamiento, digamos que es una cuenta que tiene la Agencia Tributaria con el Ayuntamiento, es decir, que ahora mismo hay un debe y sobre ese debe es sobre el que se va a hacer el apunte de la devolución», explicó.