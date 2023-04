Samuel Folgueral anuncia su adiós a la política activa. En la imagen, este martes en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada durante el anuncio de su adiós. Carmen Ramos

Folgueral dice adiós a la política activa por motivos profesionales y anuncia que USE Bierzo no concurrirá a las elecciones municipales del 28M El secretario general de USE Bierzo ha anunciado su adiós en una rueda de prensa en la plaza del Ayuntamiento | Agradece el apoyo recibido y garantiza la continuidad de USE Bierzo