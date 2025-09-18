Estudiantes ponferradinos se suman a la huelga del 2 de octubre en apoyo a Palestina La coordinadora antifascista convoca una concentración a las 12:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada

Miembros del colectivo Bierzo Solidario con Palestina durante el acto de protesta protagonizado junto al Castillo de los Templarios de Ponferrada.

Álvaro Pérez Ponferrada Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:19

El próximo 2 de octubre, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil en todo el territorio para denunciar el genocidio en Palestina. La protesta tendrá su reflejo en Ponferrada, donde colectivos locales se han sumado al llamamiento.

La coordinadora antifascista de El Bierzo y su sección de educación han anunciado la convocatoria de una concentración a las 12:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida a todos y todas las estudiantes de la comarca. El objetivo es reforzar desde El Bierzo la jornada de huelga y visibilizar el apoyo a la causa palestina.

Durante la movilización se pretende mostrar un respaldo total a la resistencia palestina. Los organizadores destacan que la unión de la juventud en esta cita es una forma de expresar solidaridad y de hacer oír la voz de los estudiantes bercianos frente al conflicto.

