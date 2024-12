La estrella que guía la vuelta a casa de los bercianos por Navidad

Esther Jiménez Ponferrada Lunes, 23 de diciembre 2024, 08:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El alto del monte Pajariel, en Ponferrada, es el faro que guía a los bercianos de vuelta a casa para disfrutar de las fiestas navideñas. Y más en concreto lo es la estrella que desde hace casi 40 años ilumina ese camino de los que viven fuera y regresan al hogar para compartir en familia la época más especial del año.

Es una iniciativa que lleva a cabo cada año Onda Bierzo y que ya se ha convertido en toda una tradición en la comarca en Navidad. La idea surgió a finales de la década de los 80, cuando la emisora se llamaba Onda Bierzo-Onda Cero, y al frente se encontraban Ignacio Linares y Yolanda Ordás.

Yolanda cuenta que fue a su marido al que se le ocurrió, viendo cómo decoraban con árboles grandes y «decía que igual nosotros podíamos poner algo en el Pajariel, donde tenemos los equipos». Dicho y hecho, hablaron con un amigo electricista, Camilo, «el de la tienda de luces», recuerda la veterana locutora, y pensaron en una estrella y «se hizo una, todo con bombillas».

La idea era que estuviera encendida durante todas las fiestas navideñas y que se pudiera hacer de forma automática desde abajo, algo que permitió la evolución de la tecnología con el paso de los años.

Así, una propuesta que comenzó como algo más pequeño, «los de la tienda de Camilo fueron agrandando la estrella, cada vez más, hasta el tamaño que tiene hoy». De hecho, Yolanda Ordás recuerda que incluso se llevaron una mención especial del Ayuntamiento de Ponferrada, cuando era alcalde Celso López Gavela y comenzaban los concursos de escaparates. «Nos dieron 25.000 pesetas y con ese dinero éramos los dueños del mundo. Lo repartimos con Camilo y con lo demás hicimos una fiesta en la emisora y poco nos quedaría», señala entre risas.

Fue un premio a la originalidad y, sobre todo, «a la repercusión que había tenido en todo el Bierzo porque la gente ya venía pendiente de la estrella e incluso si no la veían encendida llamaban al Ayuntamiento para preguntar por ella», asegura.

Se enciende el día de la Constitución

La estrella del Pajariel se enciende el día de la Constitución, el 6 de diciembre, aunque antes de esa fecha, a Yolanda «cuando me ven por la calle ya me preguntan que cuándo se va a encender». La tradición es que se ilumina el último mes del año y si faltara «enseguida la pedirían porque ya se ve por el camino, antes de llegar a Ponferrada, ya vienen pendientes todos a ver si está y llaman a la emisora y los que te conoce más ya dicen que están en casa».

De hecho, la locutora, retirada en 2023 después de 66 años en la radio, recuerda una anécdota referente a este ya símbolo de la ciudad. «Un día se presentó una señora en la emisora y nos dijo que por favor que no apagáramos la estrella, porque claro, llega una fecha y la apagamos. Su hijo era discapacitado, residía fuera durante el año porque iba a un colegio especial y no quería venir de vacaciones hasta que no estuviera la estrella. Un año apagamos la estrella antes de que se fuera y creo que cogió tal llantina que hasta se puso malo y su madre nos pidió que por favor la dejáramos unos días más, hasta que volviera al colegio. Así lo hicimos y es el día de hoy que no sé dónde está ese niño pero le seguimos dejando encendida la estrella cuatro días más», cuenta con emoción.

Un año más, esa estrella, «que es algo nuestro y que no puede faltar», luce en el alto del Pajariel como símbolo de la Navidad en la comarca del Bierzo.

