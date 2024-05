El equipo de gobierno de Ponferrada niega que haya derroche en el Ayuntamiento

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, niega que el equipo de Gobierno esté derrochando el dinero, como aseguró la oposición socialista. Añadió que no pueden entrar en un plan de ajuste porque ya están en uno, «el que prolongó Olegario Ramón hasta 2028».

Así lo dijo Moreno este martes 7 de mayo en una comparecencia para aclarar algunos datos. En primer lugar reconoció que sí existe un informe de intervención, en la liquidación del ejercicio 2023, en el que se alerta sobre que no se cumpliría el objetivo, «pero no existe tal gravedad. En la práctica no tiene ningún tipo de consecuencia porque es un análisis que se realiza meramente a efectos informativos ya que están suspendidas las reglas fiscales desde 2020», dijo el concejal. «El informe en sí es favorable, las conclusiones son favorables», añadió. Por eso cree que el PSOE «sólo se queda en ese punto del informe».

Según los datos aportados por Moreno, la deuda del Ayuntamiento se sitúa en el 39 por ciento, muy lejos del tope establecido por la ley, y el período medio de pago está en 16 días, lejos también de los 30 días que son el límite legal.

Por otro lado el concejal recordó que se trata de la liquidación de un mandato en el que hubo elecciones y que ellos, que entraron en julio, solo aplicaron el presupuesto que el PSOE ya había dejado aprobado. «El propio presupuesto contiene decisiones adoptadas en ejercicios anteriores, como el capítulo de personal, que subió un diez por ciento. La relación de puestos de trabajo (RPT) conlleva un incremento importante en esa partida. RPT, por ciento, que no hay ningún funcionario que esté contento. Tiene más de 80 recursos de los trabajadores», explicó el edil.

También lamentó que cuando llegaron al Ayuntamiento se encontraron con una ciudad «con grandes carencias de mantenimiento» mientras que las cuentas de 2023 no recogían ningún dinero para arreglo de aceras, mantenimiento parques o edificios municipales. «Llegan las lluvias y aparecen goteras ¿qué hacemos? ¿No las reparamos porque no está contemplado en el presupuesto?», pregunta Moreno. «Mayor gasto no significa derroche sino gestión», aseguró.

«No todo vale»

Moreno se mostró muy molesto con las afirmaciones del PSOE sobre que el actual equipo de Gobierno «ha metido la mano en la cartera de los ponferradinos y la han metido a saco». «Es muy grave. En política no todo vale. No podemos difamar y mentir, podemos tener opiniones diferentes, pero esto no», dijo. Y recordó que los socialistas crearon una tasa de basura y quieren multar en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). «En el documento de comparativa de los ejercicios, en tasas e ingresos de 2020 aparecen 4,8 millones y en 2022 8,7 millones. Es el doble, por la tasa de basura que crearon», denunció.

En cuanto a los gastos menores, en los que los socialistas aseguraron que en 2023 se habían doblado del primer trimestre al último, Moreno reconoció que es cierto, pero aclaró que es algo que ocurre todos los años, según informa Ical.

Por último ofreció datos sobre los sueldos del equipo de Gobierno para negar que el actual sea más caro que el anterior. Según Moreno en marzo de este año se pagaron 27.579 euros brutos. En el mismo mes de 2023 cuando gobernaba el PSOE, fueron 27.696. «La diferencia es poca, pero la hay», concluyó.