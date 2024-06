«El equipo de gobierno nos está engañando para justificar una subida de impuestos»

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 11 de junio 2024, 13:27 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, aseguró hoy que el equipo de Gobierno municipal engaña «un día sí y otro también« para justificar una subida de impuestos, con lo incumple su promesa electoral de la bajada de tributos. Adem-as, insistió en que la deuda que reclama la empresa de recogida de basuras y limpieza viaria, FCC, y que asciende a más de siete millones de euros en concepto de la liquidación del anterior contrato, es fruto de las decisiones que tomó el anterior gobierno del PP en 2017, con Gloria Fernández Merayo al frente.

Ramón negó que la mayor parte de esa deuda se generase durante su mandato, como dijo ayer el concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Carlos Fernández. El socialista recordó que este asunto deriva de la huelga que los trabajadores de FCC hicieron en 2017 y que se resolvió después de que se alcanzase un acuerdo con la compañía mediante el cual el Ayuntamiento de Ponferrada asumía los sobrecostes, especialmente aquellos derivados del personal.

«Hay dos acuerdos plenarios, uno del 28 abril y otro del25 de agosto de 2017. En ellos se acordó que ese sobrecoste que suponía el acuerdo lo asumía el Ayuntamiento de Ponferrada. Esos acuerdos plenarios dicen literalmente que los efectos económicos que pudieran derivarse se cuantificarán en la fase de liquidación del contrato, es decir, una vez que acabase ese contrato, que fue en agosto de 2022», explicó Ramón en declaraciones a Ical.

El portavoz del PSOE continuó explicando que el 3 de octubre de 2022 fue cuando FCC presentó un escrito con las cantidades que se le adeudaban, una vez hecha la liquidación del contrato, como se había estipulado. «A partir de ahí hay que examinar que esa documentación sea correcta y es una cantidad de documentación ingente. Por eso pedimos una prórroga de seis meses para hacerlo. Esa prórroga finaliza ya estando el nuevo equipo de Gobierno y ellos solicitan otra prórroga porque no se ha terminado de examinar. Esa segunda acabó en marzo de este año y en abril la empresa pidió la liquidación. A día de hoy el Ayuntamiento todavía no ha dicho si están o no de acuerdo con esa liquidación», afirmó Ramón.

Por otro lado, el PSOE detalló las cantidades que aparecen en esa documentación. El mayor importe de la deuda, casi seis millones de euros, corresponde a los costes de personal «que la alcaldesa de entonces se comprometió a pagar». Otros 711.000 euros son de la revisión de precios. En cuanto a reparaciones de vehículos, FCC reclama 315.000 euros «de los cuales 195.000 corresponden a reparaciones hechas bajo el mandado del PP», dijo el socialista. También, estimó en 59.850 euros el precio del alquiler de un recolector de carga trasera. Por último aparecen casi 16.000 euros por la sustitución de contenedores. «La inmensa mayoría del dinero que nos reclaman tiene que ver con los acuerdos plenarios del PP en 2017», insistió Ramón.

«Para evitar que un equipo de gobierno posterior se encuentre con una deuda tan importante como ésta es por lo que en la misma situación, con una huelga similar y cerca de unas elecciones, nuestro equipo de Gobierno dijo una y otra vez que no asumirían un solo euro del acuerdo que alcanzasen. No era hablar por hablar, era porque conocíamos las consecuencias de asumir eso para quitarte un problema político. Priorizamos el patrimonio de la ciudadanía y nos pasó factura electoral», continuó el portavoz del PSOE.