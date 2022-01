El dispositivo de seguridad navideña en Ponferrada se cierra con más detenciones, accidentes y controles de alcoholemia que en 2020

El dispositivo de seguridad 'Belén Navideño', puesto en marcha por la Policía Municipal de Ponferrada durante las pasadas fiestas, se cerró con un incremento significativo en el número de detenciones, accidentes de tráfico y controles de alcoholemia respecto al pasado año. Entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, los agentes detuvieron a nueve personas, atendieron 79 siniestros y practicaron cerca de 300 tests de alcoholemia a conductores.

En el área de prevención de delitos, los agentes practicaron nueve detenciones, que contrastan con las dos registradas durante el dispositivo de 2020. Estos nueve arrestos corresponden a cuatro detenidos por malos tratos -tres por violencia en el ámbito familiar y uno por quebrantar una orden de alejamiento-, dos detenidos por resistencia a la autoridad, un detenido por lesiones, uno por tráfico de drogas y un último por daños.

También es significativo el incremento en el número de accidentes de tráfico, que pasaron de los 61 registrados el año pasado a los 79 con los que se cierra el último periodo festivo. Estos datos suponen un aumento de casi un 30 por ciento en el número de siniestros. Del total de accidentes, hubo cuatro que se saldaron con heridos, mientras que el año pasado no se registró ningún herido.

Respecto a los controles de alcoholemia, este año se practicaron un total de 296 pruebas, cuando en 2020 se efectuaron 44. De los casi 300 conductores sometidos al test, 43 arrojaron resultado positivo, lo que generó 30 denuncias administrativas y 13 juicios rápidos por alcoholemia. Otros tres juicios rápidos tuvieron como acusados a conductores que circulaban sin permiso, uno de ellos menor, y hubo un cuarto para un conductor que circulaba de forma temeraria.

Por otro lado, las patrullas a pie visitaron más de 150 establecimientos de la ciudad y del centro comercial para mantener un contacto directo con sus responsables. Los agentes también sancionaron a ocho personas por infringir ordenanzas municipales -cinco por 'botellón' y tres por orinar en la calle- y levantaron seis actas de infracción -tres por portar drogas y otras tantas por portar armas blancas-.

Por último, los efectivos efectuaron 174 visitas a domicilios por orden judicial para localización permanente. El resto de parámetros controlados por la Policía durante el plan de seguridad navideño de 2021 no difieren mucho de los del año pasado. Este año, el dispositivo no incluye tareas de vigilancia de medidas COVID-19, debido a que no había toque de queda ni medidas restrictivas tan rigurosas como en 2020.