La Diputación moviliza más de 6 millones en proyectos para frenar despoblación y cambio climático Courel destaca el compromiso de la institución provincial con el reto demográfico y la sostenibilidad en el marco de la convención 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática'

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, participa en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se celebra en Ponferrada, acompañada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala

Leonoticias León Lunes, 13 de octubre 2025, 18:04 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, participó este lunes en el encuentro 'Cambio climático, reto demográfico y mundo rural', organizado en el marco de la convención 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', donde subrayó que la institución provincial leonesa moviliza más de seis millones de euros en proyectos vinculados al Centro de Innovación Territorial (CIT) León Sostenible para frenar la despoblación y el cambio climático.

En la jornada, presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, también participaron los ministros Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y Diana Morant, y allí Courel recordó que el convenio suscrito en 2022 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Diputación de León, vigente hasta 2025, permitió la creación del CIT con una inversión conjunta de 820.000 euros, de los cuales 600.000 proceden del Ministerio y 220.000 de la institución provincial.

«El CIT León Sostenible es una herramienta clave para dar respuesta a dos desafíos que están íntimamente relacionados: el cambio climático y la despoblación», destacó el presidente provincial.

Courel recordó que el Nodo CIT, que coordina todos los centros de innovación territorial del país, tiene su sede en Ponferrada, dentro de las instalaciones de la Ciuden, lo que refuerza el papel de León como referente nacional en innovación territorial y transición ecológica. Además, explicó que el CIT León Sostenible se articula en torno a tres ejes fundamentales: emprendimiento, servicios y repoblación.

Proyectos en marcha

En este sentido, el máximo responsable de la Diputación apuntó que, en el ámbito del emprendimiento, el convenio permitió poner en marcha proyectos como Redprendiendo, que amplía este año el número de localidades, profesorado y alumnado en su nuevo modelo de educación de adultos.

También se crearon cinco Aulas Provinciales de Emprendimiento Innovador, dedicadas a impulsar proyectos de innovación en el medio rural leonés, y se lanzó la web www.citleonsostenible.es, que recoge toda la información sobre las actuaciones desarrolladas.

En este mismo eje, la iniciativa Hacendera de Proyectos financiará nueve ideas locales mediante micromecenazgo, en el que la Diputación doblará cada euro aportado por la ciudadanía hasta un máximo de 20.000 euros por proyecto, garantizando así un mínimo de 40.000 euros de financiación total.

En cuanto a los servicios, Courel resaltó el éxito del Bancobús, que llega ya a 173 localidades y a más de 34.000 habitantes, y que se prorrogó hasta diciembre de 2026, con una inversión anual de 312.167,90 euros. Asimismo, el programa Filandón, en colaboración con 122 farmacias rurales, ofrece atención personalizada a 616 pacientes en la provincia y se renovó un año más por 176.640 euros.

Por último, dentro del eje de repoblación, el presidente de la Diputación leonesa destacó el impacto del programa Repuebla, que ya ha despertado el interés de 160 municipios y 3.312 personas. Así, desde julio, 33 personas se instalaron en ocho municipios, y dos nuevas familias se sumarán este mes. A esta iniciativa se suma el proyecto Nuevo Comienzo, enfocado en la integración de migrantes en el medio rural leonés.

Temas

Diputación de León