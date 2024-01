La Diputación invertirá 206.000 euros en la reparación de su edificio en Ponferrada

La Diputación de León invertirá 206.529 euros en acabar con las deficiencias que tiene su edificio en Ponferrada y que achaca al abandono de los diferentes gobiernos del PP en la institución provincial.

El gobierno del PSOE responde así a las críticas del grupo popular, quien denunció los graves problemas de ese edificio de la capital berciana. El equipo de gobierno asegura que conoce esos problemas y que ya cuenta con esa partida para la rehabilitación energética y tratamiento de humedades en la fachada y la cubierta. La obra se licitará y ejecutará lo antes posible.

El proyecto se elaboró en el anterior mandato, siendo el PSOE el que ha dado «el primer paso» para adecuar un edificio que lleva años desatendido, «concretamente los 24 años que el PP que ahora critica las deficiencias estuvo al frente de la Diputación de León», asegura en una nota de prensa.

El PSOE añade que los problemas que padece la sede de la Diputación provincial en Ponferrada son «heredados de los años de gobierno del Partido Popular por su inacción y despreocupación y no empezaron en julio de 2019 cuando el PSOE llegó al gobierno».

Por otro lado, y en relación a las condiciones laborales de los trabajadores, «llama la atención que se realicen en pleno mes de enero, cuando durante los meses estivales no recibimos ninguna denuncia por su parte».

Por último recrimina al PP que use los medios de comunicación para denunciar estos problemas que ellos no atendieron en 24 años. «Cuando saben que desde el equipo de gobierno está avanzando para solucionarlo, salen al paso para colgarse una medalla que no les corresponde», finaliza.