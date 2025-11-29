Detenido un hombre por actos de exhibicionismo ante menores en un centro comercial de Ponferrada El hombre llamó la atención del menor hablándole expresamente para que se fijara en sus genitales

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo cometido en la tarde del pasado domingo en el centro comercial La Rosaleda.

La intervención policial se inició tras la denuncia presentada por la madre de un menor, quien relató que un individuo había realizado actos de exhibicionismo frente a su hijo en el interior del aseo del centro comercial. Según la denunciante, el hombre llamó la atención del menor hablándole expresamente para que se fijara en sus genitales.

A partir de esta información, los investigadores realizaron las gestiones necesarias para su identificación, localización y posterior detención.

Comportamientos similares

Durante la investigación se recibieron además otros testimonios que apuntaban a comportamientos similares. Varios menores informaron de que el mismo individuo se dirigió a ellos mediante gestos para que le siguieran, lo que les generó desconfianza y desconcierto. Los menores salieron corriendo en busca de sus progenitores, que al perderles de vista iniciaron su búsqueda por todo el centro comercial. Estos hechos fueron valorados como indicios de una conducta coincidente con la denunciada inicialmente.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido por los agentes de la policía nacional. Una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada quien ha decretado su ingreso en prisión.

La Policía Nacional recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para actuar con rapidez ante conductas que puedan comprometer la seguridad e integridad de los menores. Asimismo, reitera su compromiso firme de proteger a los colectivos más vulnerables y garantizar espacios públicos seguros para todos.