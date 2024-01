Denuncian la espera de dos horas y media de un ponferradino con Alzheimer en Urgencias

Dos horas y media de espera. Es el tiempo que un enfermo de Alzheimer ponferradino con un 76% de incapacidad declarada ha tenido que permanecrer en el servicio de Urgencias del centro de salud Ponferrada II para poder ser atendido.

Fue este martes 2 de enero cuando el hombre acudió acompañado de dos de sus hijas aquejado de molestias de congestión nasal y malestar. Debido a las obras en el servicio de Urgencias «nos hacinaron a todos en la entrada indicándonos que nos irían llamando para poder ir subiendo al segundo piso porque ya en el piso de arriba había entorno a unas 30 o 40 personas y abajo lo mismo», explica una de sus hijas, Raquel Pérez.

Denuncian que «aparte del hacinamiento que teníamos los enfermos» se vieron obligadas a afrontar una situación en la que «nos encontramos que hay paciente que lógicamente necesitan una atención especial como son los niños o las personas ancianas con problemas como los de mi padre y no hacen ningún tipo de distinción».

De hecho, después de hora y media de espera y ante el nerviosismo de su padre ante una espera que se prolongaba y que no entendía procedieron a explicarles a los sanitarios la situación que, desbordados, les indicaron que les atenderían lo antes que pudieran. Pero después de dos horas la situación siguió igual y la espera se alargaba «con 30 personas delante», apunta su hija.

La familia ha denunciado públicamente esta situación apuntando a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo y a la Consejería de Sanidad de la Junta «como máxima responsable de la situación de nuestra sanidad en la comarca». Entiende que «si hay que hacer obras en un centro de salud donde siempre hemos tenido nuestras Urgencias habría que pensar que a lo mejor hay que trasladarlas a otro centro porque no hay sitio material para meter a las personas, y sobre todo en una época de invierno como la que estamos pasando que todo mundo sabe que siempre se dan picos de gripe y de sintomatologías víricas y respiratorias».

Asimismo, arremete contra las «mentes pensantes en los despachos que establecen los protocolos como por ejemplo retirar el servicio de Urgencias de Pediatría en una ciudad de 60.000 habitantes como es Ponferrada y no tener en cuenta que una personas de Alzheimer, lo mismo que perdemos la paciencia las personas que no tenemos ninguna dolencia crónica, pero después de dos horas y media de reloj esperando lógicamente la situación se vuelve incontrolable, porque a una persona con esa enfermedad no le puedes explicar lo que está sucediendo».

La Gasbi estudiará el caso

Desde la Dirección de Atención Primaria de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) aseguran que desconocen el caso pero que lo estudiarán para conocer exactamente qué es lo que ha podido ocurrir.

En la misma línea, explican que según el protocolo del servicio de Urgencias de Pico Tuerto «hay una enfermera gestora de la demanda que es la que atiende al paciente cuando llega la persona al servicio y la que valora si hay que darle prioridad o no».

Es por ello que animan a la familia a canalizar la queja a través de Atención al Paciente. «Si el enfermo entiende que no se le ha atendido bien que ponga una reclamació y así se le podrá dar contestación oficial», señalaron desde la Gasbi.