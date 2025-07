Cristina Herrán, nominada a Docente del Año: «Desde pequeña me ha apasionado la enseñanza» Esta berciana ha sido una de las seleccionadas, entre 1.500 candidatos, para optar a los Premios Educa Abanca que se desvelará el 8 de noviembre

La Obra Social de Abanca ha convocado un año más y ya van nueve, sus Premios Educa Abanca que eligen a los mejores docentes de España. En esta ocasión se han presentado cerca de 1.500 candidaturas, propuestas por alumnos y padres, de entre los que se han hecho una primera selección con 17 nombres en cada una de las etapas educativas.

Entre ellos se encuentra una berciana, Cristina Herrán, profesora de Educación Secundaria y Bachillerato en la especialidad de Dibujo, que en el curso 2024-2025 estuvo destinada en el Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada y que el año que viene ocupará su plaza en el IES Europa, también de la capital berciana.

Esta joven de 31 años todavía estaba asimilando la noticia, ya que conseguir estar entre los 17 nominados de los cerca de 1.500 candidatos «está muy bien», sobre todo porque son candidaturas que presentan los propios alumnos y sus familias, lo que les hace tener «muy buena opinión de ti como docente».

Cristina Herrán siempre, desde pequeña, tuvo vocación por enseñar, por el dibujo y la pintura, «hasta mi madre me lo dice que les hacía fichas a mis primos y a mis amigas, les enseñaba cosas de verdad, les ponía ejercicios pero igual que nos lo ponían en primaria», comenta. Luego estudió Bellas Artes y durante seis años estuvo de interina en una escuela de arte de Castilla-La Mancha hasta que ha conseguido su plaza en Ponferrada.

En su primer año de docencia en el Bierzo, donde ha dado clase en el instituto en el que estudió, Cristina, además de las diferentes asignaturas que impartía, ha llevado a cabo muchos proyectos y actividades fuera del aula, criterio por el que ha sido nominada a este premio. Excursiones, exposiciones, «intento manejarme con los diferentes elementos del currículo que tenemos que nos da la administración para impartir en clase esos contenidos y evaluar esos criterios, intento buscar actividades que resulten atractivas, que respondan a las inquietudes de los alumnos. También es verdad que soy muy joven, entonces quizás el hecho de que haya tan poca diferencia de edad es una ventaja a la hora de plantear estas actividades o a la hora de tener más ilusión por emprender este tipo de proyectos», argumenta.

En ese sentido, asegura que las leyes actuales promueven enfocar el aprendizaje hacia saberes competenciales, «hacia el saber hacer, el enseñar a los niños la utilidad que tienen los contenidos de las asignaturas», algo que procura hacer en todas sus clases, «que vean una utilidad, que tenga una aplicación práctica en la vida real». Y como ejemplo, la muestra que crearon y expusieron durante el curso en la Biblioteca Municipal de Ponferrada, cuyos objetivos eran que «vieran cómo se organiza, cómo un producto artístico puede llegar a una sala de exposiciones, cómo se expone de manera profesional, hicimos las cartelas, el cartel, todo lo que doy en clase está enfocado al saber hacer», remarca.

Incluso ha llegado ha crear un canal en TikTok, aunque reconoce que lo tiene un poco abandonado ya que «me puse con la oposición muy en serio para sacar la plaza y a todo no se puede llegar». En él «explicaba ejercicios de dibujo técnico, porque es la asignatura más difícil que doy y mucha gente me pedía que les resolviera un ejercicio, o me daba las gracias, ojalá tenerte como profesora», comenta entre risas.

En octubre se conocerán los finalistas

Con todo ello, Cristina Herrán tendrá ahora que presentar una serie de méritos de su carrera profesional, «en cosas que no tienen que ver con dar clase, como proyectos de todo tipo», para poder llegar a ser uno de los 10 finalistas del premio a Docente del Año, «que mi intención es llegar», afirma con determinación.

Un listado que se conocerá el 5 de octubre y en la Gala Anual de los Premios Educa Abanca que se celebrará el 8 de noviembre en Santiago de Compostela se darán a conocer las puntuaciones obtenidas por los 10 finalistas de cada categoría. Los que mayor puntuación obtengan serán los ganadores del certamen.

