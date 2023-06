«Crearemos la concejalía de Presidencia, que es novedosa, y estará dirigida por Lidia Coca»

Marco Morala ha tomado el timón del Ayuntamiento de Ponferrada en cogobierno con Coalición por El Bierzo y con el apoyo de los concejales de Vox. Sus primero días en la Alcaldía reconoce que han sido frenéticos por la cantidad de trabajo y en ellos ha visto la necesidad de haer un paréntesis en su oficio de abogado para dedicarse en exclusiva a atender los asuntos municipales. Por delante cuatro años que afronta con ilusión y con entrega por su ciudad para sacar adelante los proyectos que tanto necesita para revertir su lastrada situación económica. Industria, empleo y población serán sus objetivos.

Ni cumplida todavía una semana de su llegada a la Alcaldía, ¿cómo ha sido ese desembarco?

Ante todo ha sido un desembarco ilusionante, que requiere de toda la intensidad y la disponibilidad posible. Durante toda esta semana el alcalde ha ejercitado todas las competencias que le son propias porque todavía no se ha producido esa organización dentro del equipo de gobierno que pueda yo delegar las competencias entre los concejales que vayan a ser titulares de las distintas áreas. Se han multiplicado esas reuniones con los funcionarios y empleados públicos de la Casa, lo he compaginado con reuniones tanto con los concejales de mi propio grupo con los de Coalición por El Bierzo como con los que tenemos que suscrito y formalizado este pacto de gobierno y también ha habido reuniones con los concejales de Vox que nos han apoyado en la investidura el pasado sábado, con lo cual han sido unos días absolutamente intensos pero apasionantes porque como dije el pasado 17 de junio es un honor para mi ser alcalde de la tierra en la que nací, de la ciudad en la que nací, en la que crecí, en la que me enamoré, en la que estudié en la que formé una familia y en la que he desarrollado mi vida profesional, en la que me parece que tendré que abrir un paréntesis en breve porque el nivel de exigencia de ser alcalde de Ponferrada me va a hacer cambiar esa intención inicial de tener una dedicación parcial y compatibilizar con algún caso que tengo pendiente en mi despacho profesional pero creo que va a ser imposible y creo que tendré que disponer de una dedicación exclusiva, máxime teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la ciudad y la necesidad de capitanear los ambiciosos planes de inversión y de futuro para la misma.

Habla precisamente de la situación en la que está la ciudad, ¿cómo se ha encontrado el Ayuntamiento?

Igual que la ciudad, después de estos cuatro años es más decadente, más dependiente, más deteriorara. Y el Ayuntamiento lo he encontrado absolutamente desorganizado. Creo que durante estos cuatro años todo lo que se ha podido desarrollar ha sido gracias al empeño, la capacidad y el tesón por parte de los empleados públicos municipales pero ha faltado una dirección política que ordene y que dirija las actuaciones de las distintas áreas de los servicios que componen las áreas municipales, y esto va a ser uno de los primeros esfuerzos que tenemos que dedicar el grupo de concejales que es en ordenar la Casa para que los funcionarios dentro de esa capacidad y profesionalidad puedan desempeñar mejor sus funciones públicas.

¿Qué es lo más urgente a acometer en estos primeros pasos?

En Ponferrada hay prioridades, necesidades y cuestiones del día a día. Está claro que durante los últimos cuatro años se centraron en las cuestiones ordinarias del día a día y no en atender prioridades y necesidades. Las prioridades serán atender los numerosos problemas que nos vamos encontrando cada día que a las ocho de la mañana entro en este despacho de Alcaldía. Por poner un ejemplo, estas cuestiones que ya nos anuncié en su momento, el retraso en la apertura de las piscinas de verano, estaba previsto para el día 20 y después de un gran esfuerzo por parte de los empleados públicos municipales hoy finalmente día 22 conseguimos que se abrieran con todas la garantías de seguridad y salubridad para los usuarios. Otra cuestión, estamos todavía en ello y ver cómo podemos llegar, es ese despropósito de ejecución de la obra del Colomán Trabado que teniendo su fecha de finalización el próximo 30 de junio, primera prórroga incluida, se encuentra que falta un 40% de la misma por ejecutar. Es un problema tras otro. Centrados en la solución de estos problemas hemos dado también solución a cuestiones que se demandaban por la ciudadanía que iban dentro de nuestros programas electorales y que formaban parte también del equipo del proyecto de gobierno incluso de ese pacto de investidura con Vox que era llevar la Cena Templaria al interior del Castillo y que después de un trabajo ingente e importante creo que en los próximos días podré anunciar la celebración de dicho acto en el interior del mismo.

¿Será posible si había algún tipo de convenio o acuerdo ya firmado?

Sí lo será porque se trata de un acto nuevo y novedoso distinto a los ya programados que forman parte de esa programación de la Noche Templaria. Se incorpora un acto nuevo que es la cena en el interior del Castillo de los Templarios y se respetan todos y cada uno de los actos convenidos y programados con anterioridad. Se mantiene el campamento Ponsferrata organizado por la misma asociación en los términos normales y convenidos.

En cuanto a las áreas del tripartito, ¿todos van a tener responsabilidades o como van a estar repartidas las responsabilidades en el nuevo organigrama municipal?

Bueno, en primer lugar no es un tripartito, el pacto de gobierno es con Coalición por El Bierzo.

¿Pero son tres partidos los que lo integran?

Respecto a Vox no forman parte de la Junta de Gobierno ni tienen una concejalía delegada. Lo que se ha acordado es crear esos institutos, tanto el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo y el Instituto de la Cultura de Ponferrada, pero no son concejalías ni forman parte de delegaciones de gobierno, entonces el pacto no es un tripartito, son dos partidos que cogobiernan y aparte dentro de esas obligaciones y compromisos adquiridos dentro del pacto de investidura Vox presidirá esos dos institutos cuando finalmente se consiga terminar el procedimiento administrativo de creación de los mismos.

¿Y este mensaje usted cree que ha calado en la ciudadanía?

Es la realidad y así se debe plasmar, un instituto es un instituto y una concejalía es una concejalía, un concejal con facultades delegadas es un concejal con responsabilidades delegadas y el presidente de un instituto pues es simplemente el presidente de un instituto.

Precisamente esta misma semana el portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón, decía que era imposible crear esos institutos porque la ley Montoro y el plan de ajuste lo impedían...

En primer lugar, hablar de plan de ajuste, hay que hablar del plan de ajuste de Olegario Ramón porque el anterior plan de ajuste finalizaba en diciembre del año 2022, con lo cual el plan de ajuste 2023-2028 es el plan de ajuste de Olegario Ramón y que se ha entrado en él como consecuencia de la catastrófica gestión municipal desarrollada por el equipo socialista capitaneado por el actual jefe de la oposición. Yo he dado ya instrucciones municipales, técnicos y jurídicos, para que se inicien los trámites para constituir estos dos institutos. Estamos en camino, se están desarrollando los procedimientos administrativos correspondientes y desde luego que yo estoy convencido de que se van a poder crear ambos institutos presididos por los concejales de Vox.

¿Va a haber áreas nuevas, se va a suprimir alguna, cuál es la idea?

Mañana (este viernes) a las 11.00 horas, desvelaremos la distribución de las concejalías. Pero sí adelanto, porque creo que puede ser interesante, que una de esas concejalías va a ser la de Presidencia que es novedosa y que estará dirigida por Lidia Coca.

¿Cuál será exactamente su cometido?

El alcalde es alcalde-presidente del Ayuntamiento y serán facultades de acompañamiento y gestión de áreas del presidente junto con otras competencias. Esta concejalía esa una de las que más va a absorber, más carga de trabajo y de responsabilidad va a tener de todas las concejalías delegadas. Se incorporarán más áreas a esta.



¿En ese reparto de áreas va a haber un objetivo para cada una de las formaciones que forman parte del cogobierno municipal?

Lo que va a haber es un proyecto de ciudad, eso lo tenemos claro, tenemos claro qué queremos para Ponferrada y, desde luego, para ese proyecto de ciudad cada una de áreas delegadas de estas concejalías van a desempeñar las funciones que les son propias, Urbanismo, Movilidad, Medioambiente, etc, y todo ello coordinado debidamente dentro de la Junta de Gobierno. Que duda cabe que aunando los esfuerzos y los trabajos de cada una de las áreas estamos en predisposición de desarrollar ese proyecto de ciudad que está vertebrado en las ideas de cambio, de ilusión y de futuro para Ponferrada y que lo que busca, sin lugar a la menor duda, es, en primer lugar, recuperar la actividad económica, el empleo, que Ponferrada sea atractiva para un empleo estable y de calidad y a través de todo ello frenar esta pérdida de población y recuperar la demografía, el número de habitantes una vez que se haya consolidado este impulso, esta creación de actividad económica y de empleo.

¿Cómo valora el pacto y qué concesiones ha tenido que hacer el PP en este acuerdo de gobierno?

El pacto tengo que calificarlo y considerarlo como un acuerdo de respeto y lealtad. Desde el primer momento con los concejales de Coalición por El Bierzo el primer impacto fue de feeling y desde luego tenemos una sintonía, tenemos una sintonía muy importante y estoy convencido de que va a salir muy bien. Dentro de esa coordinación de las áreas los concejales de los dos grupos municipales 'popular' y de Coalición por El Bierzo creo que estamos en predisposición de desarrollar un trabajo realmente productivo y que alcancemos todos esos objetivos trazados en el pacto de gobierno. Las sinergias y las sensaciones son muy buenas y desde luego que creo que hemos acertado plenamente a la hora de alcanzar este pacto con Coalición por El Bierzo, con Iván y con David. Creo que el principal beneficiado va a ser la ciudadanía de Ponferrada y desde luego como cabeza tractora de la comarca del Bierzo, la comarca del Bierzo.

El PSOE ha anunciado una «oposición fiscalizadora» en ese «pacto de la motosierra», como denominan al pacto...

Veo al PSOE descabezado y desnortado. Comprendo la situación que está pasando el jefe de la oposición Olegario Ramón. Tiene que pasar este periodo de duelo, sin la menor duda, tiene que asumir, interiorizar su actual situación, donde le han colocado los ciudadanos de Ponferrada, no le han querido como alcalde-presidente del Ayuntamiento y le han destinado a ejercer sus funciones dentro de la oposición y, en este sentido, veo a un Partido Socialista perdido, que inicia un largo tránsito por el desierto que va a durar más de una década.

Respecto a esa oposición, yo le agradezco que haga una oposición leal y constructiva, sin embargo no ha tenido la deferencia de esos cien días de cortesía, de hecho no ha tenido ni cien horas de cortesía, ha sido una absoluta descortesía nunca vista por parte de la oposición cuando se inicia un mandato, no sólo en la administración local sino en una superior. Creo que esto es una actitud que no creo que ahora mismo pueda calificarse como constructiva sino todo lo contrario. Cuando ellos hablan de fiscalización yo creo que su intención es la obstrucción absoluta de la gestión local municipal como ya hizo, por otra parte, durante los cuatro años de mandato de Gloria Fernández Merayo, que el actual jefe de la oposición que curiosamente era el mismo, se dedicó a que la gestión de la administración municipal fuera absolutamente paralizada buscando un rédito político. En aquel momento obtuvo un reto político personal pero perdió mucho la ciudad de Ponferrada que supo rectificar el pasado 28 de mayo y decidió sacarlo de la Alcaldía y del gobierno local.

Ya como alcalde, desde el primer sillón municipal, ¿cuál es la Ponferrada que quieren los populares?

La Ponferrada que nos transmiten ahora mismo los ciudadanos a pie de calle,la Ponferrada de la ilusión, de las expectativas de futuro, en la que nuestros jóvenes encuentren empleo en Ponferrada y tengan perspectivas de encontrarlo, la Ponferrada que sea un tractor importante de atracción de ciudadanos, de habitantes, de jóvenes de otros lugares que decidan venir a vivir y a trabajar a Ponferrada. Esta es la Ponferrada que queremos, con un industria que genere empleo estable y de calidad, una Ponferrada que crezca en número se habitantes, que tenga buenas infraestructuras de comunicación tanto con Galicia, como con Europa y la Meseta y una Ponferrada en la que se pueda transitar por sus calles con las baldosas reparadas, con el asfalto sin baches y que recupere aquel esplendor que nos dio precisamente aquella escoba de platino que se concedió a anteriores corporaciones locales. He sustituido una lámpara que había en una mesita por esa escoba, como algo simbólico, como objetivo principal: Ponferrada debe recupera esa Ponferrada atractiva, limpia, potente, con futuro, esa Ponferrada alegre, esa Ponferrada vital y, desde luego, ese va a ser el principal objtetivo del Partido Popular y Coalición por El Bierzo.

¿A qué retos se enfrentan?

Los retos son todos, esa triada que yo le llamo, a recuperar ese tejido industrial, niveles de empleo y, desde luego, recuperar población. Eso es lo básico, sin eso, por bien que tengamos las calles Ponferrada se va a convertir en un desierto. Por lo tanto ese objetivo debe ir encardinado en esos tres parámetros básicos: industria, empleo y población.



En esa acción de gobierno, ¿eliminarán las políticas socialistas del Ayut atendiendo al requerimiento de Vox?

Durante la campaña yo me he comprometido a desconectar Ponferrada del Sanchismo pero no solo Marco Morala en Ponferrada sino el Partido Popular en toda España. El primer paso se ha dado en las administraciones locales y también en determinadas administraciones autonómicas que han celebrado elecciones el pasado 28 de mayo y desde luego que va a tener lugar el 23 de julio cuando ganemos las elecciones y Alberto Núñez Feijoo sea el presidente del Gobierno.

Me refería más a nivel local, ¿qué medidas se van a tomar? ¿habrá algún contrato de los importantes de la ciudad que contemplen sacar de nuevo a licitación?

No voy a ser un alcalde sectario ni voy a realizar imposiciones ideológicas. Lo que voy a hacer es fomentar la convivencia, fomentar el pensamiento libre y crítico y construir una Ponferrada donde tengamos cabida todos, con distintas ideologías, formas de vida o de entender lo que es una ciudad. Pero en una Ponferrada abierta a la convivencia desde luego que hay que tomar decisiones. Esos grandes contratos de la basura, de la limpieza viaria, del Servicio Municipal de Transporte, la ORA que vencerá en abril de 2024, ahora estamos en contratos puente con una gestión privada de todos ellos y realmente mi criterio personal es que estos servicios públicos tan importantes, tan esenciales para una ciudad. están mejor gestionados a través de este formato de esta gestión externa, privada. Lo que sí trabajaremo es que con estos nuevos contratos se mejoren los servicios.

Contratos algunos de ellos enfocados inicialmente hacia la municipalización...

La municipalización en estas áreas creo que no va a contar con informes favorables de los servicios económicos. Entiendo que es inviable que el Ayuntamiento de Ponferrada pueda absorber y gestionar directamente los servicios públicos de limpieza viaria, recogida de residuos y transporte urbano. Creo que para buscar un servicio público de calidad, que al final es lo que demanda el ciudadano y lo que financia con sus impuestos es recibir un servicio público de la mayor calidad posible, y desde luego que yo tengo el pleno convencimiento que esa calidad puede alcanzar mayores cotas a través de una prestación del servicio por parte de una empresa externa.

¿Qué papel va a jugar la Junta de Castilla y León y qué demandadrán del Gobierno central?

Nosotros vamos a demandar todos los servicios públicos que se le deben a Ponferrada de cualquier administración sea autonómica o nacional. No debemos renunciar absolutamente a nada, debemos ser ambiciosos. En ese pacto de gobierno hay una serie de inversiones y de cuestiones que se han acordado y que se abordarán desde ya, de hecho ya se están iniciando los trámites para abordarlas, pero también otra serie de cuestiones que no se incorporaron al detalle del pacto pero que también formaban parte del programa del Partido Popular y se fueron anunciando durante el periodo preelectoral y sobre las cuales alcanzamos un compromiso por parte de Alfonso Fernández Mañueco en sus numerosas visitas a Ponferrada y la última en ese mitin de cierre de campaña. Le pedí empleo y se comprometió a llenar los polígonos industriales de Ponferrada de empresas. Yo le pedí distintos ARUS en diferentes zona de la ciudad y se comprometió a ello, etc, etc, etc. Lo que hay que hacer es hacer lo deberes, llevar proyectos serios, armados para Ponferrada y a partir de ahí, no tengo ninguna dudan, no va a haber más que un firme apoyo de la administración automómica donde tiene que tenerlo que es aparecer detallados y recogidos en los presupuestos.

En cuanto al Gobierno central, ¿a la espera del 'salto' de Núñez Feijoo?

Sin ninguna duda. Ahora estamos en un momento preelectoral, el inicio de la campaña es inminente y una vez que, no tengo la menor dura, Alberto Núñez Feijoo sea presidente del Gobierno de España iniciaremos también ese momento reivindicativo para obtener las inversiones que sean de competencia nacional, las que venimos repitiendo como un mantra en los últimos años: la autovía a Orense, la reconstrucción de los viaductos de la A-6 que ya han celebrado el primer cumpleaños y siguen igual, resolver esos problemas ferroviarios en el lazo del Manzanal, recuperar frecuencias, recuperar líneas, etc, etc. Todo lo que sea competencia nacional será reivindicado de una maner intensa y seria por parte del gobierno local de Ponferrada.

¿Augura una larga vida al pacto?

El pacto es a cuatro años. Estoy convencido que llegaremos a los cuatro años con músculo, con una gran parte de los proyectos comprometidos ejecutados y, desde luego, quienes se van a ver beneficiados por el mismo sin duda van a ser los ciudadanos de Ponferrada.

¿Pesa mucho que el socio de gobierno que es CB haya hablado de la moción de censura en el caso de que no se cumplan los objetivos marcados?

Se va a desarrollar, insisto, un mandato desde el respeto y la lealtad mutua y lo de la moción de censura creo que va a ser un escenario que no se va a desarrollar y que caminaremos juntos hasta el final del mismo con absoluta normalidad, aportando un gobierno fecundo a la ciudad de Ponferrada y poniendo a disposición de los ponferradinos un Ponferrada mucho mejor que la que nos hemos encontrado.