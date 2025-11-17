leonoticias - Noticias de León y provincia

Nueva glorieta de acceso a Toral de Merayo desde la avenida de Portugal en Ponferrada Carmen Ramos

Cortes intermitentes en la glorieta de Toral de Merayo

Las intervenciones de fresado y asfaltado obligarán a restringir el acceso entre el 18 y el 21 de noviembre

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:50

Las obras que se están ejecutando en la avenida Portugal, en el cruce con la carretera hacia Toral de Merayo, provocarán cortes intermitentes de tráfico durante varios días. Las restricciones se aplicarán desde el martes 18 hasta el viernes 21 de noviembre y afectarán al acceso a la nueva glorieta ya construida en este punto.

El martes 18, entre las 8:00 y las 18:00 horas, comenzarán los trabajos de fresado. A partir del miércoles 19, y dentro del mismo horario aproximado, se llevará a cabo el asfaltado del vial principal, de la glorieta, de los entronques, incluida la calle Los Comuneros, y del camino hacia Toral de Merayo.

Plano de las obras que se llevarán a cabo en la glorieta en Toral de Merayo.

Como consecuencia, no será posible salir desde Toral de Merayo ni desde la calle Los Comuneros en dirección a Ponferrada por la avenida de Portugal mientras se desarrollen estas labores.

La Policía Municipal recomienda recurrir a rutas alternativas y consultar las variaciones en el Servicio Municipal de Transporte. Los trabajos estarán señalizados y regulados, por lo que se pide respetar las indicaciones.

Cambios en la Línea 2 de autobús

Los días 19 y 20 de noviembre, entre las 8:00 y las 18:00 horas, la Línea 2 anulará sus paradas en Toral de Merayo debido a las obras en la nueva glorieta de la avenida de Portugal.

La parada alternativa más cercana hacia Toral de Merayo sería la avenida de Portugal 302, en el kilómetro 3. Por otro lado, hacia el intercambiador, la más cercana se situaría en la misma avenida en el 283, hacia el kilómetro 3.

