El comité de Teleperformance llevará el ERE al juzgado «si obligan a gente a salir»

El comité de empresa de Teleperformance llevará al juzgado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) si la empresa «obliga a la gente a salir cuando ha quedado probado que no hay causa para ese ERE», anunció la delegada de CGT, Yerai Vidal.

Los trabajadores afrontan este lunes y martes la última ronda de reuniones con la dirección de la empresa en las negociaciones del ERE planteado por la compañía y que afectará finalmente a 299 trabajadores, más de la mitad de ellos en El Bierzo, concretamente 158 vinculados a las campaña de Vodafone.

«Ahora lo que se hará un cierre del ERE y nosotros esperamos que la empresa no obligue a ninguna persona a salir no voluntaria por el hecho de que hemos demostrado a lo largo de toda la negociación que no hay causa para este ERE», explicó Vidal.

La pasada semana la empresa abrió la posibilidad de que fueran voluntarios los que se apuntaran al ERE yéndose con una indemnización de 30 días por año a 18 mensualidades. «No sabemos en total el número pese a que la empresa acordó con nosotros hacernos un reporte diario de cuántos voluntarios había y la realidad es que como siempre no cumple, no nos ha pasado nada entonces hoy nos dirán cuánta gente se ha apuntado voluntaria», aseveró la delegada de CGT.

La plantilla lamenta que en las negociaciones «la empresa ha sido muy cérrima en su postura y no ha cedido en prácticamente nada», tan solo a la hora de reducir de 310 a 299 los afectados por la medida. Desde el comité recuerdan que les mostraron que había un error en su censo ya que «hay 55 personas menos que ya no están en la empresa, por lo tanto tienen que reducir forzosamente el número de afectados», señaló Vidal.

La parte social ha puesto sobre la mesa la fusión con la multinacional Majorel, una OPA que completará a finales de año y que la compañía niega a pesar de figurar en su propia web, «lo que generará más posibilidades de nuevas campañas y de reubicar a los trabajadores.», remarcó Vidal. Desde CGT insisten en que en ningún caso se ha reducido el volumen de llamadas que es lo que la empresa sigue alegando para aplicar la medida.

«Ahora mismo seguimos teniendo un volumen de llamadas muy elevado, no ha bajado el volumen de servicio, lo que demuestra que no sobran trabajadores», resaltó la delegada sindical. «Ahora mismo tienen un escenario en el que queda muy probado que no tienen ese sobrante de personal», subrayó.