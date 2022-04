La comarca del Bierzo registró hasta cuatro accidentes de trabajo mortales en el último año

La comarca del Bierzo registró hasta cuatro accidentes laborales mortales en el último año, según dieron a conocer los sindicatos UGT y CCOO durante la concentración protagonizada este miércoles en la avenida de Valdés de Ponferrada en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

El secretario comarcal de CCOO, Ursicino Sánchez, reivindicó la salud laboral en el puesto de trabajo convencido de que «es un derecho» y puso de manifiesto la discordancia en las estadísticas que solo recogen dos accidentes mortales en el último año en la comarca cuando «nosotros creemos que ha habido más porque según los datos que tenemos son al menos cuatro», apuntó.

Desde Comisiones Obreras hacen hincapié en la necesidad de defender las medidas de seguridad en el trabajo y de que se cumpla la Ley de Prevención Riesgos Laborales «para conseguir bajar los accidentes, sobre todos los graves y mortales», subrayó Sánchez, que en último año aumentaron un 15% en Castilla y León. Pide también a los trabajadores «que sean respetuoso con sus medidas de seguridad porque vamos a trabajar y no a morirnos en el puesto de trabajo», recalcó.

El secretario comarcal de UGT, Omar Rodríguez, por su parte, defendió la salud laboral y la prevención de riesgos como dos aspectos que están «en el centro de la acción sindical» y aprovechó la concentración para «seguir pidiendo que se cumplan las medidas de seguridad». Recordó como en el año 2020 cuando por causas de la pandemia se redujo la actividad en las empresas también bajó el índice de siniestralidad laboral un 17% en Castilla y León y este año que ha empezado la actividad ha aumentado el 15%.

«No podemos olvidar que la salud y la prevención de riesgos es un derecho fundamental que por lo tanto se debe respetar», remarcó Rodríguez, que lamentó, además, que en situaciones de crisis las empresas empiecen a reducir costes a través de la Prevención de Riesgos Laborales. UGT en El Bierzo no entiende que la Covid-19 no esté incluida en el listado de enfermedades profesionales y exigió el aumento del número de inspectores de trabajo para que se pueda hacer respetar la ley. «Vamos a trabajar para vivir y no para dejarnos la vida en el trabajo», concluyó.