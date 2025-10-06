La 'ciencia terrorífica' llega al Museo de la Energía en un taller para las familias La Térmica Cultural invita a disfrutar de la exposición 'Eroding Franco'

La programación semanal de La Fábrica de Luz.Museo de la Energía de Ponferrada ofrece esta semana dos interesantes talleres dentro de sus 'Talleres del museo' dirigidos a público familiar.

El sábado, 11 de octubre, a las 12 horas, tendrá lugar el denominado 'Octubre terrorífico: ciencia terrorífica', en el que se explicarán conceptos científicos y se experimentará con monstruos. El taller tiene un coste de cuatro euros.

Al día siguiente, domingo 12 de octubre, a la misma hora se imparte el taller 'Octubre en el huerto' en el que los participantes descubrirán las hortalizas más resistentes al frío.

Mientras, en La Térmica Cultural, los visitantes tienen la oportunidad de ver la exposición 'Eroding Franco' de Jordi Jon, donde descubrirán la huella ecológica que ha dejado en España el franquismo y que está organizada por el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad.

En ese mismo espacio el sábado, 11 de octubre, a las 11 horas, habrá una visita guiada a la exposición Fuego Verde, donde se pueden ver impresionantes helechos arborescentes del carbonífero.

Por último estos dos espacios culturales adaptan sus horarios con motivo del 12 de octubre y de la jornada del 13 de octubre, festivo en Castilla y León.

El domingo, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, La Térmica Cultural permanecerá abierta de 10 a 22 horas y el Museo de la Energía de 10.30 a 18.30. El lunes, 13 de octubre, ambas instalaciones estarán cerradas.

